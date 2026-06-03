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Rusija je oborila 30 dronova iznad Lenjingradske oblasti i nastavlja da odbija napade, objavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin prijavio 13 oborenih dronova koji su leteli ka glavnom gradu.

Lenjingradska oblast je sedište ključne infrastrukture za izvoz energenata i velike rafinerije nafte, a od danas do subote u Sankt Peterburgu, rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, održava se ekonomski forum, koji, kao i prethodnih godina, organizuje upravo šef Kremlja.

U Sankt Peterburgu, drugom najvećem gradu u Rusiji, aerodrom Pulkovo je privremeno ograničio dolazne i odlazne letove, saopštila je ruska agencija za nadzor vazduhoplovstva Rosavijacija.

Moskovski gradonačelnik Sobjanjin je na Telegramu objavio da je još 13 dronova, koji su leteli ka ruskoj prestonici, oboreno u ranim jutarnjim satima u sredu.

Jevgenij Pervišov, gubernator Tambovske oblasti, takođe je izvestio o napadima dronovima.

Pogođeni su objekti u gradu Mičurinsku, a šteta je uključivala pomoćne zgrade u industrijskom pogonu, stambenu zgradu i biblioteku.

- Nije bilo povređenih - rekao je Pervišov.

Eksplozije i požar na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu

Naftni terminal u Sankt Peterburgu pogođen je u ranim jutarnjim satima, a prema izveštajima očevidaca, odjeknule su snažne eksplozije i izbio je veliki požar na lokaciji, piše Kijev indipendent.

Stanovnici Putinovog rodnog grada objavili su fotografije i video snimke na društvenim mrežama na kojima se vidi gust crni dim koji se diže iznad naftnog terminala u Sankt Peterburgu.

Prema analizi nezavisnog ruskog kanala Astra na Telegramu, dronovi su udarili u terminal i izazvali požar.

Ovo je jedan od najvećih ruskih objekata za skladištenje i izvoz goriva, koji se nalazi u Finskom zalivu u okviru Velike luke Sankt Peterburga.

Terminal prima i otprema naftne proizvode rekom, železnicom i drumom, a njegov prijavljeni godišnji protok je 12,5 miliona tona.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko izvestio je da je 30 dronova oboreno iznad regiona, ali nije komentarisao požare u luci.

Obim štete na terminalu još nije poznat.

Strani mediji nisu mogli nezavisno da potvrde sve izveštaje o napadima.

Nastavak ukrajinskih napada na rusku infrastrukturu

Ovo nije prvi napad na objekat u Sankt Peterburgu, pošto je u januaru 2024. godine ukrajinski dron navodno oboren iznad terminala, što je takođe izazvalo požar.

U septembru 2025. godine, ukrajinske snage su napale Primorsk u Lenjingradskoj oblasti, najveću rusku luku za utovar nafte na Baltičkom moru, oko stotinu kilometara od Sankt Peterburga, primoravajući objekat da privremeno obustavi rad.

Novi napad na naftni terminal dogodio se dan nakon što je Rusija izvršila razarajući masovni napad raketama i dronovima na Kijev, Dnjepar i druge ukrajinske gradove.

U napadu je poginulo najmanje 23 ljudi, uključujući dvoje dece, a ranjeno je više od 100.

Napad je usledio nakon višednevnih iščekivanja, pošto je ukrajinska vlada upozorila građane da Moskva planira još jedan veliki vazdušni napad.

Ruska fabrika oružja u plamenu

Požar je izbio u ruskoj vojnoj fabrici u Mičurinsku, Tambovska oblast, preko noći nakon napada dronom.

Snimci i fotografije koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju pucanje protivvazdušne odbrane, nakon čega su usledile eksplozije i plamen u blizini objekta.

Meta napada bila je fabrika "Progres", objekat ruske odbrambene industrije koji proizvodi visokotehnološke sisteme za upravljanje avionima i raketama, kao i opremu za gasovode i naftovode.

Kroz analizu otvorenih izvora i geolokaciju, nezavisni ruski Telegram kanal Astra potvrdio je da je napad izazvao požar u fabričkim prostorijama.

Fabrika proizvodi komponente za ruske krstareće rakete H-101 i H-59 koje Moskva koristi za napad na Ukrajinu.

Lokalne vlasti se još nisu oglasile povodom napada, a Kijevski nezavisni list nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode.

Ovo je četvrti zabeleženi ukrajinski napad na fabriku "Progres".

Stanovnici su takođe prijavili napade u februaru ove godine i u junu 2025. i decembru 2024.

Grad Mičurinsk se nalazi približno 350 kilometara od rusko-ukrajinske granice.