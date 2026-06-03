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U Vijentijanu je 2. juna održana ceremonija povodom početka emitovanja kineskih dokumentarnih filmova u Laosu, među kojima je i dokumentarni serijal „Čuvar baštine“. Događaj su zajednički organizovali Kineska medijska grupa (KMG) i Odeljenje za propagandu Centralnog komiteta Narodne revolucionarne partije Laosa. Povodom početka emitovanja, predsednik Laosa i generalni sekretar Centralnog komiteta Narodne revolucionarne partije Laosa, Tonglun Sisulit, uputio je pismo čestitke.

U pismu je naveo da dokumentarni filmovi poput „Čuvara baštine“ prenose kinesku filozofsku mudrost i promišljanja, kao i da verno oslikavaju izuzetnu posvećenost predsednika Kine, Si Đinpinga zaštiti kulturnog nasleđa, njegovu viziju razvoja zemlje, duboki patriotizam i iskrenu privrženost pet hiljada godina dugoj kineskoj civilizaciji i istoriji. Sisulit je dodao da je u dokumentarnom filmuprikazano kako kineska civilizacija predstavlja koren i trajni izvor snage kineske nacije, koji pokreće zemlju ka ostvarivanju velikog cilja nacionalnog preporoda.Napisao je da je to dragoceno iskustvo i za Laos, koji nastoji da tokom ekonomskog i društvenog razvoja očuva i unapredi svoju jedinstvenu nacionalnu kulturu, kao i izgradnju socijalizma.

Foto: Kineska medijska grupa

Video-poruku uputio je i zamenik ministra Odeljenja za propagandu Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktor Kineske medijske grupe, Šen Hajsjong. On je podsetio da se ove godine obeležava 65 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Laosa, kao i Godina prijateljstva Kine i Laosa, pokrenuta na inicijativu lidera dve zemlje. Šen je naglasio da se, pod strateškim vođstvom predsednika dve države, odnosi Kine i Laosa i izgradnja zajednice sa zajedničkom budućnošću neprestano produbljuju, donoseći nove rezultate i konkretne koristi narodima obe zemlje. Dodao je da Kineska medijska grupa želi da zajedno sa partnerima iz svih oblasti društva u Laosu jača razmenu iskustava i međusobno učenje, kako bi doprinela izgradnji kinesko-laoske zajednice sa zajedničkom budućnošću visokog standarda, kvaliteta i nivoa.