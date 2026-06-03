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Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da "ozbiljna pitanja čekaju policiju" nakon što je u javnosti objavljen snimak sa kamere postavljene na telu policajca koji prikazuje reakciju organa bezbednosti na ubistvo tinejdžera Henrija Novaka.

Vikrum Digva (23) osuđen je u ponedeljak na najmanje 21 godinu zatvora zbog ubadanja Novaka nožem dugim 21 centimetar za koji je ubica kazao da ga je nosio kao obeležje svoje vere, pošto je Sik.

Ubistvo se dogodilo 3. decembra prošle godine, ali je klip tek sada objavljen.

Starmer je rekao da mu je bilo "mučno" da gleda snimak na kojem Novak poslednjim snagam izustio da je izboden pošto su mu policajci stavljaji lisice na ruke dok je umirao, nakon što su poverovali u laž ubice da je napadnut na rasističkoj osnovi.

- Video sam snimak sa telesne kamere, potresan je i moram da kažem, kao otac sedamnaestogodišnjeg dečaka, bilo mi je mučno da to gledam. Apsolutno je ispravno što IOPC (Nezavisna kancelarija za policijsko ponašanje) ovo ispituje. Očigledno postoje ozbiljna pitanja na koja treba odgovoriti, a posebno na to kako su optužbe za rasizam uticale na donošenje odluka u ovom slučaju - kazao je Starmer, prenosi Gardijan.

BBC je objavio snimak sa telesne kamere koji prikazuje snimak hapšenja Novaka, 18-godišnjeg studenta Univerziteta u Sautemptonu, dok on policiji govori da "ne može da diše" i ponavlja da je izboden nožem, ali mu policajac očigledno ne veruje.

"Izboden si, a gde? Ne bih rekao da jesi, druže"

Oko njih je još nekoliko osoba, verovatno su u pitanju otac majka i brat Digve, kao i sam ubica koji laže policajca da mu je Novak strgao turban sa glave i udario ga na rasnoj osnovi, negirajući da je tinejdžer koji leži na zemlji izboden, što ponavlja i i jedan od prisutnih.

- Izboden si, a gde? Ne bih rekao da jesi, druže - kaže policajac Novaku nakon čega mu stavlja lisice na ruke, skoro dva minuta od dolaska na mesto napada.

Henri Novak Foto: Hampshire Police / Planet / Profimedia

Novak još nekoliko puta jedva izusti da "ne može da diše", nakon čega se više ne čuje dok mu policajac čita prava.

Sinoć se u Sautemptonu nakon objavljivanja nekoliko stotina ljudi okupilo i sukobilo sa policijom za razbijanje demonstracija, a na čelu protest bio je ultradesničar Tomi Robinson.

Kante za smeće, nekoliko cigli i električni trotinet bačeni su na policiju, dok su oni štitovima i palicama pokušavali da zadrže kolonu demonstranata.

Henri Novak Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Ministarki policije nemiri u Sautemptonu "neprihvatljivi"

Šabana Mahmud, ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije, opisala je nemire u Sautemptonu kao "potpuno neprihvatljive" i dodala da je porodica Novak u ponedeljak uputila "snažan poziv" da se "ne dozvoli da se Henrijeva smrt iskoristi za stvaranje daljih podela, mržnje ili tenzija".

Iz IOPC je saopšteno da se očekuje da će izveštaj o istrazi o postupcima policijskih snaga u ovom slučaju biti objavljen u naredna tri meseca.

Starmer je kazao da ne isključuje mogućnost šire istrage o ovom pitanju.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija hapsi Henrija Novaka (18) nakon što je izboden nožem, ubica Vikrum Digva laže da je napadnut na rasnoj osnovi, Novak umire Foto: printscreen/youtube/BBC News

Kemi Badenok, liderka opozicone Konzervativne partije, rekla je da je snimak hapšenja Novaka "užasan" i da je bilo "višestrukih propusta" u postupanju policije.

Ona je zatražila od Starmera da snažnije odgovori, upoređujući slučaj iz Sautemptona sa ubistvom Džordža Flojda u SAD 2020. godine.

- Nisam zaista videla dovoljno reakcija. Volela bih da vidim više - rekla je Badenok za BBC.

Vikrum Digva Foto: Police handout

Konzervativna liderka je dodala da kada je aktuelni laburistički premijer bio vođa opozicije u vreme tog ubistva u Americi.

- I kada se dogodio incident sa Džordžom Flojdom, oni su klečali zbog nečega što se dogodilo u drugoj zemlji. Želim da shvate ono što se dešava u ovoj zemlji isto toliko ozbiljno koliko to sa Džordžom Flojdom - rekla je Badenok.

Smrt Afroamerikanca Flojda tokom hapšenja pokrenula je pokret "Životi crnaca su važni" koji je organizovao proteste u SAD i širom sveta.

1/4 Vidi galeriju Sukob demonstranata i policije u Sautemptonu nakon ubistva Henrija Novaka (18) Foto: Toby Shepheard/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Britanski medijski servis objašnjava da, prema važećem zakonodavstvu, Sik koji je aktivni vernik ima dozvolu za nošenje malog, zakrivljenog noža poznato kao kirpan u blizini tela u verske svrhe.

Oružje koje je Digva koristio protiv Novaka bilo je mnogo većeod dozvoljenog i nosio ga je u futroli preko odeće.

Taj detalj je takođe navela Novakova porodica, koja je nazvala postupanje policije prema tinejdžeru "nehumanim i ponižavajućim".

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

- Henri je rekao policajcima devet puta da ne može da diše. Rekao im je da je četiri puta izboden nožem. Henrija su vukli preko šljunka, ruke mu gurnuli iza leđa i stavili mu lisice - kazao je Novakov otac Mark.

On je rekao da je kontrast između načina na koji su njegov sin i Digva tretirani "nepodnošljiv".

Šabana Mahmud Foto: ADAM VAUGHAN/EPA

BBC navodi da su trojica policajaca koji su učestvovali u intervenciji još uvek na dužnosti, jedan je podneo ostavku, a policija se izvinila porodici Novak.

Majka ubice pokušala da sakrije nož

Digvin otac Moga Sing (52) i brat Gurprit (27) su juče pred sudom optuženi za nošenje oružja, ali su pušteni na slobodu uz bezuslovnu kauciju.