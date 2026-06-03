IRANCI NAPALI ZEMLJE REGIONA, AMERIČKA VOJSKA UDARILA NA OSTRVO KEŠM! CENTCOM tvrdi da nijedna raketa Teherana nije stigla do cilj, ali u Kuvajtu goreo aerodrom
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske saopštila je da je izvela vazdušne udare na ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu "kao odgovor na pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka".
Iran je saopštio da je napao američke baze i helikoptere u "zemlji u regionu" koristeći rakete i dronove u znak odmazde.
CENTCOM je saopštio da je Teheran ispalio dve rakete na Kuvajt i tri na Bahrein, od kojih su se sve raspale ili su presretnute.
Kuvajtska vojska je kasnije saopštila da su iranski dronovi pogodili njihov međunarodni aerodrom, uzrokujući "značajnu" štetu na zgradama i povrede većeg broja ljudi.
Vazdušni saobraćaj na aerodromu obustavljen je jutros.
Portparol Ministarstva odbrane, brigadni general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, opisao je napad kao "kriminalnu iransku agresiju" i rekao je da je ranjenima ukazana medicinska pomoć.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je saopštio da će "narušavanje bezbednosti Ormuskog moreuza doneti visoku cenu agresivnoj američkoj vojsci".
Današnji napadi su se dogodili nakon što je Iran prestao da komunicira sa posrednicima o produženju prekida vatre u ratu sa SAD i Izraelom, prema izveštajima dve iranske novinske agencije.
Američki predsednik Donald Tramp osporio je tu tvrdnju i rekao da se razgovori nastavljaju.
(Kurir.rs/BBC/Beta-AP/Preveo, priredio i preneo: N. V.)