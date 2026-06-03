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Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske saopštila je da je izvela vazdušne udare na ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu "kao odgovor na pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka".

Iran je saopštio da je napao američke baze i helikoptere u "zemlji u regionu" koristeći rakete i dronove u znak odmazde.

CENTCOM je saopštio da je Teheran ispalio dve rakete na Kuvajt i tri na Bahrein, od kojih su se sve raspale ili su presretnute.

Kuvajtska vojska je kasnije saopštila da su iranski dronovi pogodili njihov međunarodni aerodrom, uzrokujući "značajnu" štetu na zgradama i povrede većeg broja ljudi.

Vazdušni saobraćaj na aerodromu obustavljen je jutros.

Portparol Ministarstva odbrane, brigadni general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, opisao je napad kao "kriminalnu iransku agresiju" i rekao je da je ranjenima ukazana medicinska pomoć.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je saopštio da će "narušavanje bezbednosti Ormuskog moreuza doneti visoku cenu agresivnoj američkoj vojsci".

1/3 Vidi galeriju Međunarodni aerodrom u Kuvajtu Foto: Asad / Xinhua News / Profimedia

Današnji napadi su se dogodili nakon što je Iran prestao da komunicira sa posrednicima o produženju prekida vatre u ratu sa SAD i Izraelom, prema izveštajima dve iranske novinske agencije.

Američki predsednik Donald Tramp osporio je tu tvrdnju i rekao da se razgovori nastavljaju.