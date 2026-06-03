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U rano jutro 3. juna dogodio se stravičan napad u gradu Jenakijevu u samoproglašenoj i međunarodno nepriznatoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), kada je ukrajinski udarni dron pogodio putnički autobus koji je saobraćao na redovnoj liniji Moskva–Simferopolj na Krimu. Prema rečima regionalnog guvernera Denisa Pušilina, u ovom napadu život je izgubilo sedam osoba, dok je 11 ranjeno.

Detalji napada i razaranja

Napad se odigrao u samom centru Jenakijeva, u trenutku kada su gradske ulice bile gotovo prazne. Kako prenosi dopisnik agencije TASS, udar je bio silovit: Unutrašnjost autobusa i vozačka kabina u potpunosti su izgorele, a usled siline eksplozije oštećene su i okolne stambene zgrade.

Fragmenti drona razleteli su se desetinama metara unaokolo. Prema izveštajima sa terena, reč je o jurišnoj bespilotnoj letelici avionskog tipa na kojoj su uočeni natpisi na stranom jeziku.

Sigurnosne kamere zabeležile su trenutak tragedije. Na snimku se vidi kako se dron približava autobusu sa zadnje strane, nakon čega dolazi do snažne eksplozije i zaslepljujućeg bleska, dok se kamera trese pod naletom udarnog talasa.

Neposredno pre napada, iznad centra grada uočene su i izviđačke bespilotne letelice.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski dron razneo putnički autobus na liniji Moskva-Krim Foto: Printscreen/X

Stanje povređenih: Među žrtvama i dete

Pomoćnik ruskog ministra zdravlja, Aleksej Kuznjecov, saopštio je da je desetoro povređenih hospitalizovano i da se nalaze u umereno teškom stanju.

Među njima je i dete rođeno 2016. godine. Zbog specifičnosti povreda, lekari hitno pripremaju telemedicinske konsultacije sa vodećim stručnjacima iz federalnih medicinskih centara. Jednoj osobi je pomoć ukazana ambulantno, nakon čega je puštena na kućno lečenje. Vlasti sa Krima trenutno proveravaju da li među stradalima ima stanovnika tog poluostrva.

Pokrenuta istraga za terorizam

Istražni komitet Ruske Federacije hitno je pokrenuo krivični postupak prema članu 205 Krivičnog zakonika (teroristički čin). Portparolka ovog tela, Svetlana Petrenko, izjavila je da su službenici već na terenu, gde detaljno pregledaju mesto nesreće kako bi se utvrdile sve okolnosti i identifikovali konkretni pojedinci umešani u ovaj zločin. Svi pronađeni delovi drona biće poslati na detaljno veštačenje.

Oštre reakcije javnosti i zvaničnika

Ovaj incident izazvao je talas ogorčenja među ruskim zvaničnicima koji jednoglasno osuđuju napad na civile.

– Ovo nije ništa drugo nego otvoreni lov na ljude – izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova.

Gubernator Sevastopolja Mihail Razvožajev nazvao je ovaj čin monstruoznim zločinom protiv običnih ljudi koji su putovali svojim kućama i porodicama.

Gubernator Hersonske oblasti Volodimir Saldo istakao je da su napadi na autobuse i civilna vozila namerni činovi terora kojima Kijev pokušava da naruši miran život i pred Zapadom dokaže svoje borbene sposobnosti.

Anton Bibarov-Gosudarev iz Zaporoške oblasti ocenio je da je napad izveden s ciljem eskalacije sukoba po nalogu evropskih mentora, te da odgovorni moraju biti najstrože kažnjeni.