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Naše sankcije dugog dometa koje su sproveli ratnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), Snaga bespilotnih sistema, Snaga za specijalne operacije, Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine (HUR) i Državne granične službe Ukrajine dale su dobre rezultate.

To je danas na društvenoj mreži X napisao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i dodao da su "sinoć pogođeni važni objekti na ruskoj teritoriji", misleći na vazdušne udare dronovima na ciljeve u Rusiji, uključujući rodni grad predsednika Vladimira Putina Sankt Peterburg i prestonicu Moskvu.

Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Zelenski je uz snimak napada naveo da je među ciljevima bio i Peterburški naftni terminal, najveći ruski objekat za skladištenje i izvoz goriva, koji se nalazi u Finskom zalivu u okviru Velike luke Sankt Peterburga.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

- Udaljenost od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije, koji služi u ratne svrhe, iznosi oko 1.100 kilometara. Pogođeni su i čisto vojni ciljevi u bazi Kronštat. Još jedna meta je bilo preduzeće u Tambovskoj oblasti koje se bavi proizvodnjom ruskog oružja. Udaljenost od linije fronta je skoro 600 kilometara. Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Ukrajinski plan sankcija dugog dometa se sprovodi tačno onako kako je potrebno da bi se mir približio. Slava Ukrajini! - zaključio je Zelenski.

Ukrajinski vazdušni udari na Sankt Peterburg i Moskvu usledili su dan nakon velikog ruskog napada raketama i dronovima na Ukrajinu, pre svega prestonicu Kijev, u kojem je poginulo najmanje 23 ljudi, uključujući dvoje dece, a ranjeno je više od 100 osoba.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

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