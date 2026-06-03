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U gradu Bejkersfild u Kaliforniji odigrava se prava drama, muškarac se zabarikadirao u jednoj poslovnoj zgradi u centru grada u kojoj se nalazi filijala "Čejs" banke i uzeo nepoznat broj ljudi za taoce. Čitav incident počeo je oko 13 časova po lokalnom vremenu, neposredno nakon što je policija primila anonimnu prijavu o postavljenoj bombi.

Kada su prve patrole stigle na lice mesta, u objektu se nalazilo nekoliko osoba.

Policija je odmah uspostavila bezbednosni prsten, evakuisala okolno područje i blokirala obližnje saobraćajnice, dok je deo zaposlenih uspeo da pobegne iz zgrade pre nego što ih je napadač zarobio.

Uspešni pregovori: Oslobođena dva taoca

Pregovarački timovi odmah su stupili u kontakt sa osumnjičenim, pokušavajući da krizu reše mirnim putem. Tokom večeri zabeležen je značajan pomak kada su pregovarači uspeli da osiguraju oslobađanje dve osobe - prvi talac pušten je u ranim večernjim satima, dok je drugi izveden na sigurno ubrzo nakon 21 čas.

- Prema prvim procenama, preostali taoci su u dobrom zdravstvenom stanju - izjavio je policijski narednik Erik Seledon, potvrdivši da u incidentu nema povređenih.

FBI preuzeo kontrolu nad krizom

Iako su vlasti na samom početku prenele da se drama odvija u zgradi "Čejs"banke, portparol ove kompanije ubrzo je demantovao te navode, objasnivši da je njihova filijala bila potpuno prazna i da se incident zapravo događa u drugim kancelarijama koje se nalaze u istom objektu.

Oko 23 časa po lokalnom vremenu, lokalna policija je saopštila da je FBI zvanično preuzeo vođenje SWAT operacije i komandu nad daljim tokom akcije.

(Kurir.rs/NBCNews)

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