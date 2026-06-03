OPSADNO STANJE U POSLOVNOJ ZGRADI, U TOKU JE TALAČKA KRIZA! Otmičar se zabarikadirao sa taocima, FBI vodi pregovore - drama u Kaliforniji (FOTO/VIDEO)
U gradu Bejkersfild u Kaliforniji odigrava se prava drama, muškarac se zabarikadirao u jednoj poslovnoj zgradi u centru grada u kojoj se nalazi filijala "Čejs" banke i uzeo nepoznat broj ljudi za taoce. Čitav incident počeo je oko 13 časova po lokalnom vremenu, neposredno nakon što je policija primila anonimnu prijavu o postavljenoj bombi.
Kada su prve patrole stigle na lice mesta, u objektu se nalazilo nekoliko osoba.
Policija je odmah uspostavila bezbednosni prsten, evakuisala okolno područje i blokirala obližnje saobraćajnice, dok je deo zaposlenih uspeo da pobegne iz zgrade pre nego što ih je napadač zarobio.
Uspešni pregovori: Oslobođena dva taoca
Pregovarački timovi odmah su stupili u kontakt sa osumnjičenim, pokušavajući da krizu reše mirnim putem. Tokom večeri zabeležen je značajan pomak kada su pregovarači uspeli da osiguraju oslobađanje dve osobe - prvi talac pušten je u ranim večernjim satima, dok je drugi izveden na sigurno ubrzo nakon 21 čas.
- Prema prvim procenama, preostali taoci su u dobrom zdravstvenom stanju - izjavio je policijski narednik Erik Seledon, potvrdivši da u incidentu nema povređenih.
FBI preuzeo kontrolu nad krizom
Iako su vlasti na samom početku prenele da se drama odvija u zgradi "Čejs"banke, portparol ove kompanije ubrzo je demantovao te navode, objasnivši da je njihova filijala bila potpuno prazna i da se incident zapravo događa u drugim kancelarijama koje se nalaze u istom objektu.
Oko 23 časa po lokalnom vremenu, lokalna policija je saopštila da je FBI zvanično preuzeo vođenje SWAT operacije i komandu nad daljim tokom akcije.
(Kurir.rs/NBCNews)