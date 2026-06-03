Slušaj vest

Tinejdžerka je izgubila nogu u napadu ajkule u Brazilu, samo dan nakon što je dečak slično povređen na obližnjoj plaži.

Marsela Vitorija de Lima Santos (19) plivala je u blizini Boa Vijažema na severoistoku Brazila u ponedeljak kada ju je napala ajkula, izveštava Dejli mejl.

Drama na plaži i spasavanje

Snimak sa mesta događaja prikazuje trenutak kada spasilac i plivači izvlače Marselu iz okeana. Tinejdžerka se može videti kako leži na pesku nakon što je izvučena iz vode.

Lekar koji nije bio na dužnosti joj je pritrčao u pomoć i pružio joj prvu pomoć dok nisu stigle službe hitne pomoći. Devojčica je hitno prebačena u bolnicu u obližnjem gradu Resifeu.

Njen rođak, Žonas Andre de Lima, koji je bio na dužnosti kao spasilac u vreme napada, ispričao je brazilskoj televiziji o dramatičnim trenucima.

- Spasio sam je u moru. Ušao sam u vodu jer je lebdela, gubila je snagu. Zgrabio sam je za ruku i povukao je ka obali, a onda su mi drugi ljudi pomogli. Bila je teško povređena, već je izgubila nogu - rekao je.

Dečak (11) je takođe izgubio nogu dan ranije

Incident se dogodio samo dan nakon što je jedanaestogodišnji Žoao Lukas Kastor Nemezio Sales izgubio levu nogu kada ga je napala ajkula na obližnjoj plaži Pijedade.

Dečak je uživao u danu na plaži u nedelju. Trenutak kada je dečak napadnut zabeležen je na snimku, na kojem se vide panični plivači kako ga vuku na pesak.

Njegov ujak, Aldemir Hoze, rekao je lokalnim novinama kako je posle posla otišao na plažu sa svoje troje dece, uključujući i nećaka.

- Svi smo bili u moru, a ja sam upravo izašao iz vode i ostavio decu unutra - prisetio se kroz suze.

- Onda sam čuo čudan zvuk. Kada sam se okrenuo, video sam samo krv. Nisam ni sekunde razmišljao, uleteo sam u vodu da izvučem svog nećaka. Bio je svestan i samo me je molio da ne dozvolim da umre - rekao je. Povređenog dečaka je zbrinula medicinska sestra dok nisu stigle službe hitne pomoći.

Obojica u istoj bolnici, lekari se bore za život

Žoao i Marsela se leče u istoj bolnici u Resifeu. Direktor bolnice rekao je da je devojčica podvrgnuta hitnoj operaciji.

- Moguće je da će joj trebati još krvi. Bila je u dubokom hemoragičnom šoku, primila je krv i verovatno će joj trebati još. Postoji još jedna briga sa kojom se svi pacijenti suočavaju nakon ujeda životinje, a to je rizik od infekcije - rekao je, dodajući da joj je lekar na plaži spasao život stavljanjem podveza kako bi zaustavio krvarenje.

Govoreći o dečaku, koji je u teškom, ali stabilnom stanju, direktor je rekao da je izgubio je svu krv u telu. Njegova škola je apelovala na davanje krvi.

„- Naš dragi učenik Žoao Lukas, iz 6. razreda popodnevne smene, hospitalizovan je i potrebne su mu donacije krvi“, navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Upozorenja, ali ne i zabrana plivanja

Dve žrtve su živele u predgrađu Resifea. Plaže na kojima su plivali bile su obeležene znakovima upozorenja na ajkule, iako plivanje nije zabranjeno.

Danis Alves, izvršni sekretar Državnog komiteta za praćenje incidenata sa ajkulama (CEMIT), rekao je nakon nedeljnog incidenta: "U Žaboatau, zabrana plivanja se proteže od hotela BaraMares do crkve Pijedade. Gde je dečak napadnut, znak ukazuje da je područje ranjivo na napade i pruža informacije o tome kada treba izbegavati plivanje".

Višestruki napadi u istom području

Ovo je bio četvrti napad ajkule ove godine u brazilskoj državi Pernambuko. U poslednje 34 godine zabeležena su 84 napada, od kojih je 27 bilo smrtonosno.

Posetioci plaže Plaža Pijedade upozoravaju da je kupanje opasno zbog ajkula, iako je plaža veoma lepa za šetnju.