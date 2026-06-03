"S OBZIROM DA HEZBOLAH KRŠI PREKID VATRE, DELOVAĆEMO SILOM" Vojska Izraela izdala upozorenje za evakuaciju više naselja na jugu Libana (FOTO)
Vojska Izraela izdala je danas upozorenje za evakuaciju više naselja na jugu Libana zbog predstojećeg napada na položaje militantnog pokreta Hezbolah.
Stanovnici Džbaje, Humin El Fauke i Arkeja upozoreni su da se evakuišu na najmanje jedan kilometar od naselja, a žiteljima Arzaja, Mazrat Kautarijet al-Reza i Zrarijeha izdato je upozorenje da krenu severno od reke Zahrani.
"S obzirom na kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane terorističke organizacije Hezbolah, Izraelske odbrambene snage (IDF) prinuđene su da deluju protiv nje silom i ne nameravaju da vam naude", saopštio je portparol izraelske vojske pukovnik Avičaj Adrai, obrativši se Libancima.
Izraelske snage od početka rata SAD i Irana intenzivno napadaju uporišta Hezbolaha, militantnog pokreta kojeg podržava Teheran, na jugu Libana.
Hezbolah je od tada pojačao prekogranične napade na severni deo Izraela.
(Kurir.rs/Beta)