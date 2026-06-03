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Vojska Izraela izdala je danas upozorenje za evakuaciju više naselja na jugu Libana zbog predstojećeg napada na položaje militantnog pokreta Hezbolah.

Stanovnici Džbaje, Humin El Fauke i Arkeja upozoreni su da se evakuišu na najmanje jedan kilometar od naselja, a žiteljima Arzaja, Mazrat Kautarijet al-Reza i Zrarijeha izdato je upozorenje da krenu severno od reke Zahrani.

"S obzirom na kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane terorističke organizacije Hezbolah, Izraelske odbrambene snage (IDF) prinuđene su da deluju protiv nje silom i ne nameravaju da vam naude", saopštio je portparol izraelske vojske pukovnik Avičaj Adrai, obrativši se Libancima.

Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Izraelske snage od početka rata SAD i Irana intenzivno napadaju uporišta Hezbolaha, militantnog pokreta kojeg podržava Teheran, na jugu Libana.

Hezbolah je od tada pojačao prekogranične napade na severni deo Izraela.

(Kurir.rs/Beta)

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