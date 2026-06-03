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Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci koji prikazuju posledice iranskog raketnog i dronskog napada na Međunarodni aerodrom u Kuvajtu.

Prema saopštenju kuvajtskog Ministarstva spoljnih poslova, u napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi ranjeno.

Navedeno je da je pogođen aerodromski terminal, pri čemu je pričinjena velika šteta na važnoj infrastrukturi.

Ministarstvo je na platformi Iks (X) objavilo da "oštro osuđuje brutalne i kontinuirane iranske napade balističkim raketama i dronovima".

U saopštenju se dodaje da su mete napada ponovo bili civilni i strateški objekti, među kojima je i Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, kao i da su oštećene pojedine diplomatske misije.

"Kuvajt zadržava svoje puno i legitimno pravo da preduzme neophodne mere i odgovori na ponovljenu iransku agresiju" navodi se u saopštenju kuvajtskog Ministarstva spoljnih poslova.

(Kurir.rs)

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