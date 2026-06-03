Avion NATO primećen kako kruži u blizini Kalinjingrada
Planeta
NATO AVION KRUŽI KOD RUSKE TERITORIJE! Drama na Baltiku, letelica opkolila strateški važnu tačku, Poljska i Litvanija na nogama – čeka se reakcija Kremlja
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Izviđački avion NATO-a kruži u blizini ruske eksklave Kalinjingrada, rekao je izvor iz kontrole vazdušnog saobraćaja EU za državnu novinsku agenciju TASS.
Izvor je rekao da avion koristi litvanski i poljski vazdušni prostor, kao i područje iznad neutralnih voda Baltičkog mora za svoju putanju leta.
Kalinjingrad Foto: FOTO Printscreen Twitter
Rusija je zauzela Kalinjingrad kao ratni plen u aprilu 1945. godine kada ga je Sovjetska Crvena armija zauzela od nacističke Nemačke.
Kako je dopisnik Skaj njuza Adam Parsons opisao 2022. godine, to je "veoma strateški važan" region za Rusiju.
(Kurir.rs/Skaj njuz)
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