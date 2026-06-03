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Izviđački avion NATO-a kruži u blizini ruske eksklave Kalinjingrada, rekao je izvor iz kontrole vazdušnog saobraćaja EU za državnu novinsku agenciju TASS.

Region se nalazi između Poljske i Litvanije duž baltičke obale.

Izvor je rekao da avion koristi litvanski i poljski vazdušni prostor, kao i područje iznad neutralnih voda Baltičkog mora za svoju putanju leta.

Kalinjingrad Foto: FOTO Printscreen Twitter

Rusija je zauzela Kalinjingrad kao ratni plen u aprilu 1945. godine kada ga je Sovjetska Crvena armija zauzela od nacističke Nemačke.