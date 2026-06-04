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Banka Engleske pokrenula je javno glasanje kojim građani odlučuju koje će životinje, ptice i insekti krasiti buduću seriju britanskih novčanica. U uži izbor ušlo je 18 vrsta, a javnost ima mesec dana da izabere svoje favorite.

Među kandidatima nalaze se brojne prepoznatljive vrste iz britanske prirode. U konkurenciji su atlantski tupik, šumska sova, običan vodomar, veliki detlić, velika carska šljuka i orao belorepan, dok se među sisarima izdvajaju divlji zec, evropski jež, siva foka, kuna zlatica i riđa lisica.

Na listi su i atlantski losos, golema ajkula, žuti bumbar, livadska žaba, vilin konjic poznat kao veliki carević, kao i leptir močvarni šarenac. Građani mogu da glasaju za najviše šest vrsta, dok će na svakom apoenu biti prikazana po jedna životinja.

Uži izbor sastavio je stručni panel koji čine naučnici i eksperti za zaštitu divljih životinja, dok će konačnu odluku doneti guverner Banke Engleske Endru Bejli. Iz centralne banke navode da je cilj osvežavanje izgleda novčanica, uz zadržavanje visokog nivoa zaštite od falsifikovanja.

Nova serija novčanica i dalje će sadržati portret britanskog monarha, ali će zameniti istorijske ličnosti koje su se do sada nalazile na apoenima, među kojima su bili Vinston Čerčil, Džejn Ostin, Vilijam Tarner i Alan Tjuring.

Predlog da motive poznatih ličnosti zamene divlje životinje izazvao je podeljene reakcije u Velikoj Britaniji. Dok jedni smatraju da je reč o zanimljivom načinu predstavljanja prirodnog bogatstva zemlje, drugi ocenjuju da se na taj način potiskuju istorijske ličnosti koje su obeležile britansku prošlost.