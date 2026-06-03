KIJEV NA NOGAMA, SLAVI SE ISTORIJSKI PREOKRET! Potez Petera Mađara zbrisao Orbanovo nasleđe, novi premijer okrenuo leđa Rusiji: Da li će ovo promeniti tok rata?
Nova mađarska vlada ukinula je dvogodišnju blokadu snabdevanja Ukrajine oružjem, omogućavajući Evropskoj uniji da oslobodi 6,6 milijardi evra.
Ovaj potez označava značajan pomak u spoljnoj politici Budimpešte nakon što je prethodna administracija Viktora Orbana, koristeći pravilo jednoglasnosti, blokirala Evropski mirovni fond (EFF) i stvorila zaostatak u plaćanjima koji prelazi 40 milijardi evra, izveštava Kijev post.
Odluka Budimpešte
Zamrzavanje je razljutilo glavne donatore poput Nemačke i Holandije i primoralo EU da traži zaobilazna rešenja kako bi se osigurao kontinuirani isporuka ključnog oružja Ukrajini u vreme rastuće ruske pretnje.
Odluka Budimpešte da ukine veto na EFF, vanbudžetski mehanizam EU koji nadoknađuje zemljama oko 40 procenata vrednosti oružja poslatog Ukrajini, odmah oslobađa 6,6 milijardi evra, a očekuju se i dalja plaćanja.
Zvaničnici EU sada finalizuju protokole za raspodelu sredstava i buduće zahteve.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha pozvao je partnere iz EU da iskoriste novoodobrena sredstva za kupovinu sistema protivvazdušne odbrane od SAD putem NATO-ovog programa Lista prioritetnih potreba (PURL).
Oživljavanje mađarsko-ukrajinskih odnosa?
Promena stava deo je šireg napora novog mađarskog premijera Petera Mađara da obnovi odnose sa Evropskom unijom, NATO-om i Ukrajinom.
Njegov prethodnik Viktor Orban, sve više je usklađivao spoljnu politiku Mađarske sa Rusijom, ljuteći partnere iz EU stalnim ometanjem pomoći Ukrajini.
Mađar je, nasuprot tome, već povukao veto Mađarske na EPF i svoje protivljenje kreditu EU Kijevu od 90 milijardi evra, iako i dalje odbija da direktno pošalje oružje Ukrajini.
Pored deblokiranja vojnog finansiranja, Budimpešta je takođe signalizirala spremnost da odobri početak pregovora o pristupanju Ukrajine sa EU.
Ovaj potez dolazi nakon što je postignut napredak u razgovorima o pravima etničke mađarske manjine u zapadnoj Ukrajini. Ovaj korak bi omogućio Ukrajini i Moldaviji da otvore prvi formalni pregovarački klaster, što bi bio znak šireg otopljavanja diplomatskih odnosa.
U petak je Mađarska takođe postigla sporazum sa Evropskom komisijom o deblokiranju 16,4 milijardi evra zamrznutih sredstava EU, koja će biti isplaćena u narednim mesecima.
(Kurir.rs/Kijev Post)