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Nova mađarska vlada ukinula je dvogodišnju blokadu snabdevanja Ukrajine oružjem, omogućavajući Evropskoj uniji da oslobodi 6,6 milijardi evra.

Ovaj potez označava značajan pomak u spoljnoj politici Budimpešte nakon što je prethodna administracija Viktora Orbana, koristeći pravilo jednoglasnosti, blokirala Evropski mirovni fond (EFF) i stvorila zaostatak u plaćanjima koji prelazi 40 milijardi evra, izveštava Kijev post.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Odluka Budimpešte

Zamrzavanje je razljutilo glavne donatore poput Nemačke i Holandije i primoralo EU da traži zaobilazna rešenja kako bi se osigurao kontinuirani isporuka ključnog oružja Ukrajini u vreme rastuće ruske pretnje.

Odluka Budimpešte da ukine veto na EFF, vanbudžetski mehanizam EU koji nadoknađuje zemljama oko 40 procenata vrednosti oružja poslatog Ukrajini, odmah oslobađa 6,6 milijardi evra, a očekuju se i dalja plaćanja.

Zvaničnici EU sada finalizuju protokole za raspodelu sredstava i buduće zahteve.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha pozvao je partnere iz EU da iskoriste novoodobrena sredstva za kupovinu sistema protivvazdušne odbrane od SAD putem NATO-ovog programa Lista prioritetnih potreba (PURL).

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Kir Starmer u Londonu Foto: Kin Cheung/AP

Oživljavanje mađarsko-ukrajinskih odnosa?

Promena stava deo je šireg napora novog mađarskog premijera Petera Mađara da obnovi odnose sa Evropskom unijom, NATO-om i Ukrajinom.

Njegov prethodnik Viktor Orban, sve više je usklađivao spoljnu politiku Mađarske sa Rusijom, ljuteći partnere iz EU stalnim ometanjem pomoći Ukrajini.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije Foto: Virginia Mayo/AP

Mađar je, nasuprot tome, već povukao veto Mađarske na EPF i svoje protivljenje kreditu EU Kijevu od 90 milijardi evra, iako i dalje odbija da direktno pošalje oružje Ukrajini.

Pored deblokiranja vojnog finansiranja, Budimpešta je takođe signalizirala spremnost da odobri početak pregovora o pristupanju Ukrajine sa EU.

Ovaj potez dolazi nakon što je postignut napredak u razgovorima o pravima etničke mađarske manjine u zapadnoj Ukrajini. Ovaj korak bi omogućio Ukrajini i Moldaviji da otvore prvi formalni pregovarački klaster, što bi bio znak šireg otopljavanja diplomatskih odnosa.