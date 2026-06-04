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Najveći nemački proizvođač oružja, koncern Rajnmetal sklopio je sa Rumunijom istorijski ugovor o prodaji naoružanja i borbenih sistema ukupne vrednosti 5,7 milijardi evra.

Rajnmetal je saopštio da je Rumunija porudžbinu uputila 29. maja ove godine preko direkcije za naoružavanje i da su 2. juna potpisani svi nephodni ugovori. To je najveći ugovor u novijoj istoriji nemačkog koncerna.

blizu istočne granice Rumunije sa Moldavijom i Ukrajinom.

Realizacija posla će uslediti pomoću finansijskog instrumenta Evropske unije Sekjuriti ekšn for Jurope (SAFE), koji omogućava da članice EU povlače povoljne kredite iz zajedničkog odbrambenog fonda vrednog 150 milijardi evra.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska - Bundesver Foto: Shutterstock

Porudžbina uključuje 298 borbenih vozila Ris najnovije generacije i različitih namena, protivvazduhoplovne sistema Skajrejndžer, municiju srednjeg kalibra za protivvazduhoplovnu odbranu i laka oklopna vozila, komponente za municiju, dva patrolna broda i dva plovila za podršku ronilačkim timovima.

U cilju realizacije ugovorenog posla, Rajmetal će znatno proširiti proizvodne kapacitete koje već dugi niz godina poseduje u Rumuniji, i omogućiće i transfer tehnologije. Veliki deo proizvodnje biće ostvaren u Rumuniji.

Nemci ulažu više stotina miliona evra

Nemački koncern će u svoje proizvodne pogone u Rumuniji uložiti više stotina miliona evra, a biće otvorena i nova radna mesta i to u četvorocifrenom broju, piše u saopštenju.

Šef kancelarije rumunskog premijera Mihai Jurča rekao je da ugovor sa Rajnmetalom "nije samo prilika za modernizaciju odbrambenih kapaciteta Rumunije, nego i važan korak u oživljavanju domaće odbrambene industrije, pošto će se više od 50 odsto proizvodnje realizovati na tlu Rumunije u saradnji sa lokalnim preduzećim".

Rumunija je već dugo jedno od matičnih tržišta Rajnmetala, i njena rumunska filijala Automekanica ima sedište u centralnorumunskom Medijašu. Sedište tehnološkog i odbrambenog koncerna Rajnmetal je u Dizeldorfu.

Isporuke oružja počeće 2028. i treba da budu okončane do 2030. godine.