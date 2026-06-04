SRPSKE KOMŠIJE SE OPASNO NAORUŽAVAJU IZ NEMAČKE: Platiće isporuku 5,7 milijardi evra
Najveći nemački proizvođač oružja, koncern Rajnmetal sklopio je sa Rumunijom istorijski ugovor o prodaji naoružanja i borbenih sistema ukupne vrednosti 5,7 milijardi evra.
Rajnmetal je saopštio da je Rumunija porudžbinu uputila 29. maja ove godine preko direkcije za naoružavanje i da su 2. juna potpisani svi nephodni ugovori. To je najveći ugovor u novijoj istoriji nemačkog koncerna.
blizu istočne granice Rumunije sa Moldavijom i Ukrajinom.
Realizacija posla će uslediti pomoću finansijskog instrumenta Evropske unije Sekjuriti ekšn for Jurope (SAFE), koji omogućava da članice EU povlače povoljne kredite iz zajedničkog odbrambenog fonda vrednog 150 milijardi evra.
Porudžbina uključuje 298 borbenih vozila Ris najnovije generacije i različitih namena, protivvazduhoplovne sistema Skajrejndžer, municiju srednjeg kalibra za protivvazduhoplovnu odbranu i laka oklopna vozila, komponente za municiju, dva patrolna broda i dva plovila za podršku ronilačkim timovima.
U cilju realizacije ugovorenog posla, Rajmetal će znatno proširiti proizvodne kapacitete koje već dugi niz godina poseduje u Rumuniji, i omogućiće i transfer tehnologije. Veliki deo proizvodnje biće ostvaren u Rumuniji.
Nemci ulažu više stotina miliona evra
Nemački koncern će u svoje proizvodne pogone u Rumuniji uložiti više stotina miliona evra, a biće otvorena i nova radna mesta i to u četvorocifrenom broju, piše u saopštenju.
Šef kancelarije rumunskog premijera Mihai Jurča rekao je da ugovor sa Rajnmetalom "nije samo prilika za modernizaciju odbrambenih kapaciteta Rumunije, nego i važan korak u oživljavanju domaće odbrambene industrije, pošto će se više od 50 odsto proizvodnje realizovati na tlu Rumunije u saradnji sa lokalnim preduzećim".
Rumunija je već dugo jedno od matičnih tržišta Rajnmetala, i njena rumunska filijala Automekanica ima sedište u centralnorumunskom Medijašu. Sedište tehnološkog i odbrambenog koncerna Rajnmetal je u Dizeldorfu.
Isporuke oružja počeće 2028. i treba da budu okončane do 2030. godine.
(Kurir.rs/Beta)