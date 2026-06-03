SRUŠIO SE BRITANSKI HELIKOPTER! Letelica pala u polje u Devonu
Helikopter Kraljevske mornarice srušio se u polje u Devonu, saopštila je policija. Policija Devona i Kornvola navela je da se hitne službe nalaze na mestu incidenta u mestu Surton Daun, u blizini Oukhemptona.
Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je reč o helikopteru Kraljevske mornarice. Prema navodima britanske vojske, pad se dogodio u sredu nešto pre 4 sata ujutru.
"Istraga je u toku i u ovom trenutku bilo bi neprikladno davati dalje komentare", saopštio je portparol Kraljevske mornarice.
Zatvoreni putevi u okolini
Nekoliko puteva je zatvoreno u oblasti oko saobraćajnica A386 i A30 Surton Kros. Prema informacijama organizacije "Traffic England", očekuje se da će poremećaji u saobraćaju na istočnom isključenju sa puta A30 prema A386 trajati do oko 12:30 časova.
Blizina vojnog kampa
Mesto nesreće nalazi se blizu vojnog kampa Oukhempton na obodu Dartmura, vojnog objekta koji se koristi za obuku posada helikoptera "Merlin" iz sastava Commando Helicopter Force.
Dve vazdušne baze Kraljevske mornarice nalaze se u blizini Devona: "RNAS Culdrose" u Kornvolu, jedna od najvećih helikopterskih baza u Evropi, i "RNAS Yeovilton" u Somersetu, u kojoj je smešteno više od 100 vazduhoplova.
(Kurir.rs/Sky News/P.V.)