Slušaj vest

Helikopter Kraljevske mornarice srušio se u polje u Devonu, saopštila je policija. Policija Devona i Kornvola navela je da se hitne službe nalaze na mestu incidenta u mestu Surton Daun, u blizini Oukhemptona.

Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je reč o helikopteru Kraljevske mornarice. Prema navodima britanske vojske, pad se dogodio u sredu nešto pre 4 sata ujutru.

"Istraga je u toku i u ovom trenutku bilo bi neprikladno davati dalje komentare", saopštio je portparol Kraljevske mornarice.

Zatvoreni putevi u okolini

Nekoliko puteva je zatvoreno u oblasti oko saobraćajnica A386 i A30 Surton Kros. Prema informacijama organizacije "Traffic England", očekuje se da će poremećaji u saobraćaju na istočnom isključenju sa puta A30 prema A386 trajati do oko 12:30 časova.

Blizina vojnog kampa

Mesto nesreće nalazi se blizu vojnog kampa Oukhempton na obodu Dartmura, vojnog objekta koji se koristi za obuku posada helikoptera "Merlin" iz sastava Commando Helicopter Force.