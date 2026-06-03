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META BAZA KRONŠTAT NA 20 KILOMETARA OD SANKT PETERBURGA

META BAZA KRONŠTAT NA 20 KILOMETARA OD SANKT PETERBURGA

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Ukrajina je napala ruske ratne brodove u bazi Kronštat blizu Sankt Peterburga, uključujući korvetu "Bojki", koja je navodno pogođena dok se nalazila u suvom doku na više od 1.100 kilometara od Ukrajine.

To se tvrdi u snimku koji je danas na dsruštvenoj mreži X objavio Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, odnosno komandant operatora jurišnih dronova.

Difens ekspres navodi da vazdušni udar na Kronštat može da bude čak i značajniji od pogotka dronovima u naftni terminal u Sankt Peterburgu, rodnom gradu predsednika Vladimira Putina u kojem danas počinje ekonomski forum poznat kao "ruski Davos", a organizator je upravo šef Kremlja.

Ukrajinski sajt Junajted24medija prenosi da je Kronštat jedna od dve baze ruske Baltičke flote i važan je centar za popravke arsenala Ratne mornarice.

Robert "Mađar" Brovdi Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

Generalštab ukrajinske vojske je nakon objave "Mađara" saopštio da su, prema preliminarnim informacijama, pogođeni brodovi i infrastrukturni objekti u luci Kronštat.

Pratnja ruske "flote u senci" u Lamanšu

Korveta "Bojki" je višenamenski ratni brod projekta 20380 ruske Baltičke flote, a bivši ukrajinski zvaničnik Anton Geraščenko tvrdi da je "Bojki" prošle godine služio kao zaštita naftnim tankerima ruske "flote u senci" tokom prolazaka Lamanšom.

Ruska korveta "Bojki" Foto: Shutterstock

Ušla je u službu 2013. godine i namenjena je za obalsku odbranu, protivbrodske operacije, protivpodmorničke misije i protivvazdušnu odbranu.

Brod ima deplasman od oko 2.220 tona, dužinu od 104,5 metara, posadu od oko 100 ljudi i maksimalnu brzinu do 27 čvorova.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Njegovo naoružanje uključuje mornarički top A-190 kalibra 100 mm, protivbrodske rakete Uran, sistem protivvazdušne odbrane Redut, protivpodmornički sistem Paket-NK i helikopter Ka-27 koji se nalazi u hangaru.

Baza na ostrvu

Baza Kronštat na ostrvu Kotlin u Finskom zalivu nalazi se oko 20 kilometara od Sankt Peterburga i dugo služi kao neka vrsta pomorskog utvrđenja koje štiti to područje.

Difens ekspres naglašava da dostupni snimci još uvek ne dozvoljavaju potpunu procenu štete, ali da na tom ostrvu svakako ne manjka vojnih ciljeva.

Jedan od najvažnijih objekata je Kronštatski pomorski zavod, ključno mesto za popravku i modernizaciju brodova ruske Ratne mornarice, ne samo onih dodeljenih Baltičkoj floti.

U Kronštatu se nalaze 3. odvojena podmornička divizija i 105. brigada brodova odgovornih za zaštitu tog vodenog područja.

Brodovi koji su ranije bili bazirani u Baltijsku u ruskoj Kalinjingradskoj oblasti takođe su mogli da budu prisutni tamo u vreme ukrajinskog napada.