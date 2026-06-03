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Najmanje 21 osoba je poginula danas u požaru u hotelu u Nju Delhiju, saopštila je policija Indije.

Policija je saopštila da je više od 40 osoba spašeno i prebačeno u obližnje bolnice. Nekoliko ljudi je iskočilo iz zapaljene zgrade kako bi pobeglo od plamena, prenosi Rojters navode očevidaca, koji opisuju i da su vukli dušeke iz obližnje prodavnice pokušavajući da ublaže pad onih koji su skakali.

"Ljudi su raširili dušeke, a žena sa trećeg sprata je skočila na njih sa malim detetom“, rekao je jedan od očevidaca.

Pretpostavlja se da je požar izbio u prizemlju i na prvom spratu četvorospratne zgrade.

"Navodno je u prizemlju zgrade radio restoran... Najverovatnije je da je požar povezan sa tim restoranom“, rekao je novinarima lokalni zvaničnik Džitendra Kumar.

1/13 Vidi galeriju Požar u hotelu u Nju Delhiju Foto: RAJAT GUPTA/EPA, Amarjeet Kumar Singh / AFP / Profimedia

Požar je izbio oko devet časova ujutro po lokalnom vremenu, a ugašen je oko podneva.

Premijer Narendra Modi izrazio je saučešće na mreži Iks porodicama žrtava. "Vlasti pružaju svu moguću pomoć pogođenima“, naveo je on.