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Magarci pomažu pacijentima sa mentalnim problemima da se oporave u psihijatrijskoj bolnici nedaleko od Pariza. Farma iz 19. veka i šumovita okolina deo su bolničkog kompleksa Vil-Evrar, koji je po ovoj terapiji jedinstven u Francuskoj.

U petak su pacijenti izveli pet magaraca - Nona, Pitua, Oskara, Manola i Malroa u šetnju i brinuli se o njima. Mnogi su seansu završili zagrljajem.

Par koji stoji iza programa kaže da je potrebno više naučnih istraživanja vezano za terapije sa životinjama, koja se praktikuje širom sveta. Želeli bi da je psihijatrijska zajednica formalno prizna kao komplementarni oblik nege, ističući svoje iskustvo sa pacijentima i negovateljima.

Osoblje psihijatrijske bolnice je reklo da životinje pomažu pacijentima u poboljšanju emocionalne regulacije, komunikacije i socijalne interakcije.

Pacijenti besplatno prisustvuju seansama, koje su deo lečenja i koje finansira francuski javni zdravstveni sistem.

(Kurir.rs/Beta)

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