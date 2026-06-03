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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Iran pristao da nema nuklearno oružje, kao i da je iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, uključen u pregovore sa SAD.

"Oni su već pristali da neće imati nuklearno oružje", rekao je Tramp u sredu tokom intervjua za jedan podkast, govoreći o Iranu.

Trampova izjava dolazi u trenutku kada je u toku direktan vojni sukob i ratno stanje u regionu, u kojem učestvuju SAD i Izrael protiv Irana i njegovih podgrupa na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Nijedna zvanična državna institucija niti vojni vrh Irana nisu potvrdili da su pregovori u toku, niti da je potpisan bilo kakav sporazum o prekidu nuklearnog programa.

Sa druge strane, iranske podgrupe – prvenstveno Hezbolah u Libanu, Huti u Jemenu i šiitske milicije u Iraku i Siriji – nastavljaju sa aktivnim izvođenjem vojnih operacija na terenu.

(Kurir.rs/Fox/P.V.)

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