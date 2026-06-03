"IRAN PRISTAO DA NEMA NUKLEARNO ORUŽJE": Tramp: Modžtaba Hamnei uključen u pregovore sa SAD
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Iran pristao da nema nuklearno oružje, kao i da je iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, uključen u pregovore sa SAD.
"Oni su već pristali da neće imati nuklearno oružje", rekao je Tramp u sredu tokom intervjua za jedan podkast, govoreći o Iranu.
Trampova izjava dolazi u trenutku kada je u toku direktan vojni sukob i ratno stanje u regionu, u kojem učestvuju SAD i Izrael protiv Irana i njegovih podgrupa na Bliskom istoku.
Nijedna zvanična državna institucija niti vojni vrh Irana nisu potvrdili da su pregovori u toku, niti da je potpisan bilo kakav sporazum o prekidu nuklearnog programa.
Sa druge strane, iranske podgrupe – prvenstveno Hezbolah u Libanu, Huti u Jemenu i šiitske milicije u Iraku i Siriji – nastavljaju sa aktivnim izvođenjem vojnih operacija na terenu.
(Kurir.rs/Fox/P.V.)