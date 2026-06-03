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Italijanski glavni grad Rim pogodilo je snažno nevreme praćeno obilnim padavinama, jakim vetrom i pojavom vrtložnih vazdušnih strujanja nalik tornadu. Olujni sistem doneo je naglo pogoršanje vremena i izazvao probleme u više delova grada.

Prema izveštajima agencije ANSA, najkritičnija situacija zabeležena je u naseljima Nomentano, Salario i Parioli, gde su ulice bile poplavljene, a saobraćaj je u potpunosti obustavljen. Nivo vode mestimično je bio toliko visok da su automobili ostajali zarobljeni na kolovozima.

Jak pljusak i vetar doveli su i do izlivanja atmosferske kanalizacije, kao i do lokalnih poplava u više rimskih kvartova. U pojedinim delovima grada oborena su stabla i oštećeni objekti, dok su vatrogasne službe imale veliki broj intervencija.

Nevreme nije pogodilo samo Rim, već i šire delove Italije. Obilne kiše i poplave zabeležene su u regionima Furlanija, Toskana i Lacio, a meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vreme može zadržati i u narednim satima zbog sporog pomeranja olujnog sistema.