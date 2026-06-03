"CENIMO OVAJ POTEZ NATO, BRANE NAŠU ZEMLJU I EVROPU OD RUSKOG ZLA" Rute i Zelenski položili cveće ubijenim ukrajinskim vojnicima
Generalni sekretar NATO Mark Rute doputovao je u Kijev zajedno sa predstavnicima svih 32 države članice Alijanse, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X.
Pored Rutea, u delegaciji se nalazi i predsedavajući Vojnog komiteta NATO Đuzepe Kavo Dragone, kao i stalni i zamenici stalnih predstavnika svih zemalja članica vojnog saveza.
Zvanična poseta Kijevu započela je ceremonijom odavanja počasti poginulim ukrajinskim vojnicima kod Zida sećanja u blizini manastira Svetog Mihaila sa zlatnim kupolama.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je važnost ovog gesta zapadnih zvaničnika:
"Duboko cenimo ovaj znak poštovanja predstavnika Alijanse prema našim ratnicima, koji su branili našu zemlju i celu Evropu od ruskog zla."
(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda/P.V.)