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Generalni sekretar NATO Mark Rute doputovao je u Kijev zajedno sa predstavnicima svih 32 države članice Alijanse, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X.

Pored Rutea, u delegaciji se nalazi i predsedavajući Vojnog komiteta NATO Đuzepe Kavo Dragone, kao i stalni i zamenici stalnih predstavnika svih zemalja članica vojnog saveza.

Zvanična poseta Kijevu započela je ceremonijom odavanja počasti poginulim ukrajinskim vojnicima kod Zida sećanja u blizini manastira Svetog Mihaila sa zlatnim kupolama.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je važnost ovog gesta zapadnih zvaničnika:

"Duboko cenimo ovaj znak poštovanja predstavnika Alijanse prema našim ratnicima, koji su branili našu zemlju i celu Evropu od ruskog zla."

(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda/P.V.)

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