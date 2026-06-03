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Ministarstvo spoljnih poslova Grčke saopštilo je da je uložilo usmeni i pisani protest Ukrajini nakon što je na obali popularnog ostrva Lefkada u Jonskom moru pronađen naoružani ukrajinski ploveći dron.

Atina je oštro poručila Kijevu da se neće tolerisati pretvaranje grčkih mora u bojno polje rusko-ukrajinskog rata. Portparolka ministarstva Lana Zohiju naglasila je da, iako Grčka priznaje pravo Ukrajine na samoodbranu, poštovanje međunarodnog prava i slobode plovidbe ne može biti predmet pregovora, dodajući u zvaničnoj izjavi da se nijedan rat ne završava njegovim širenjem.

Ploveći dron su ribari pronašli još 7. maja u jednoj delom potopljenoj priobalnoj pećini na Lefkadi, a motor mu je u tom trenutku još uvek radio.

"Letelica predstavljala veoma ozbiljan problem"

Ministar odbrane Nikos Dendijas potvrdio je da je letelica predstavljala veoma ozbiljan problem, a grčki vojni stručnjaci su prošle nedelje uspešno deaktivirali sto kilograma eksploziva koji je bio podešen tako da usmeri eksploziju i potopi brod koji pogodi. Prvobitne procene govore da je reč o modelu Magura V3 koji na zadnjem delu ima kameru, dok je na prednjem delu montirana antena za američki satelitski sistem Starlink preko koje operater daljinski upravlja dronom. Pretpostavlja se da je ovaj primerak zalutao iz veće grupe dronova ili je potpuno skrenuo sa kursa na Sredozemlju zbog lošeg signala.

Grčke vlasti su u demaršu ukazale da je prisustvo naoružanog drona u njihovim teritorijalnim vodama stvorilo ozbiljan rizik za bezbednost plovidbe, ljudske živote i životnu sredinu.

Atina je izrazila duboku zabrinutost zbog mogućnosti prenošenja vojnih operacija na Mediteran, što bi direktno ugrozilo ekonomsku aktivnost i bezbednost Grčke.

O ovom incidentu grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis već je obavestio visoku predstavnicu Evropske unije Kaju Kalas, a o problemu je na sastanku na Kipru direktno razgovarao i sa ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom. Grčka vlada trenutno čeka zvaničan odgovor Kijeva kako bi procenila svoje sledeće diplomatske korake.