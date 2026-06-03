Slušaj vest

Džefri Epstajn je sistematski koristio modnu industriju da bi pronašao svoje žrtve. Istraživanje NDR-a, WDR-a i SZ-a otkriva da je najmanje 19 Evropljanki na ovaj način upoznalo seksualnog prestupnika, piše Dojče vele.

Posebno su ciljali mlade žene, koje su se nadale karijeri foto-modela. Navodno je najmanje pet osoba regrutovalo mlade žene u Evropi u ime Džefrija Epstajna, predstavljajući se kao skauti za modele.

Neke od ovih devojaka su kasnije navodno postale žrtve zlostavljanja. Analizom Epstajnovih dosijea, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, i drugih dokumenata, javni emiteri NDR i WDR i novine Süddeutsche Zeitung (SZ) uspeli su da identifikuju 19 Evropljanki koje su očigledno na taj način upoznale Epstajna.

Desetine drugih slučajeva iz Evrope i Rusije nisu mogle biti pouzdano proverene zbog nepotpune dokumentacije. Takođe se pretpostavlja da postoji veliki broj neprijavljenih slučajeva.

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Pretraga širom Evrope

Dosijei i naknadne istrage otkrivaju dosledan obrazac obmane, zavisnosti i seksualne eksploatacije: Epstajnovi skauti za modele tražili su mlade, atraktivne devojke širom Evrope, kojima su se direktno obraćali, obećavajući im uspešne manekenske karijere.

Zatim su slali svoje fotografije izviđačima, koji su ih potom prosleđivali Epstajnu - često navodeći njihovu nacionalnost i godine. Ako bi mu se fotografije dopale, prvi sastanak bi obično bio zakazan putem Skajpa ili u jednoj od Epštajnovih rezidencija.

Ovaj pristup se takođe pokazao katastrofalnim za Maru (ime promenjeno). Ona je jedna od mladih žena koje su NDR, WDR i SZ mogli da identifikuju zahvaljujući nedovoljnom redigovanju Epstajnovih dosijea od strane Ministarstva pravde SAD.

Mara, poreklom iz Istočne Evrope, rekla je da joj je sredinom 2000-ih, kada je imala dvadesetak godina, prišao muškarac u salonu za nokte u Španiji. Predstavio se kao Danijel S. Pohvalio ju je i govorio o svojim vezama u modnoj industriji.

- Kada sam to čula, bila sam, naravno, apsolutno oduševljena, jer sam oduvek želela da budem model - seća se Mara.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

1.800 rezultata u Epstajnovim dosijeima

Pretraga punog imena Danijela S. u Epštajnovim dosijeima daje više od 1.800 rezultata. On je švedski državljanin koji navodno živi u Francuskoj. Između 2005. i 2019. godine, poslao je Epstajnu fotografije najmanje 52 devojke - uglavnom Evropljanki.

Većina žena je imala između 18 i 23 godine; bar jedna od njih je u to vreme bila maloletna. Epstajn je osuđeni seksualni prestupnik od 2008. godine. Dosijei ne pokazuju jasno koliko je devojaka koje je S. ponudio na kraju imalo kontakt sa Epstajnom.

Danijel S. je takođe uspostavio vezu između Epstajna i Mare. Nakon početnog razgovora preko Skajpa, Epstajn je organizovao let za nju da ga poseti na Floridi i sredio joj vizu. Mara kaže da je u to vreme još uvek verovala da je to bio razgovor za posao modela.

Mara opisuje ponovljeno seksualno zlostavljanje

Ali to se promenilo kada je lično upoznala Epštajna.

- Rekao je da možda manekenstva nisu pravi put, da bi mogao da mi pomogne na druge načine - rekla je Mara u intervjuu. Epstajn joj je ponudio posao svoje asistentkinje. Ono što je usledilo, opisuje Mara, bilo je ponovljeno seksualno zlostavljanje i skoro dvogodišnja veza zavisnosti. Danijel S. i njegov advokat nisu odgovorili na pitanja o tome.

Advokat iz Njujorka Arik Fudali, koji zastupa 11 Epštajnovih žrtava, takođe veruje da je Epštajn iskoristio njihove snove o pisti za svoje svrhe. On opisuje Epštajna kao „majstora manipulacije“: „Bio je veoma vešt u identifikovanju ranjivosti ili slabosti kod svojih žrtava (...) i koristio je to da ih kontroliše i primora da rade šta god je zahtevao.“

U snimku na Platformi X, Danijel S. negira bilo kakvu krivičnu radnju. Tvrdi da radi kao profesionalni izviđač modela i da je Epštajnu dao samo kontakte devojaka koje su želele da postanu modeli ili foto-modeli. Tvrdi da u to vreme nije bio svestan Epštajnovih kriminalnih aktivnosti. Njegova izjava je kasnije obrisana, ali ju je ponovio u francuskim medijima. NDR, VDR i SZ nisu dobili odgovor na upite od njega ili njegovog advokata.

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Još četiri osobe su identifikovane

Pored Danijela S., NDR, WDR i SZ su identifikovali još četiri osobe iz modne industrije koje su navodno regrutovale mlade žene iz Evrope za Epštajna. To uključuje i francuskog agenta za manekenke Žan-Lika Brunela, koji je i sam nekoliko puta optužen za zlostavljanje od 1980-ih.

Arik Fudali je novinarima NDR, WDR i SZ rekao o slučaju svoje klijentkinje Roze, koju je Brunel navodno regrutovao za Epštajna 2009. godine u 18. godini. Prema njenom svedočenju, Epštajn ju je zlostavljao više od 50 puta tokom narednih 22 meseca. „Žan-Lik Brunel joj je rekao da može da ode u SAD i postane model. Naravno, bila je oduševljena tom idejom“, rekao je Fudali. „To je jednostavno bio metod da je prevare, da probude njene nade i snove, a zatim da je kontrolišu“, rekao je advokat.

Presuda iz 2008. godine

Godine 2008, Epštajn je osuđen na 18 meseci zatvora u SAD, između ostalog, zbog navođenja maloletnice na prostituciju. Odslužio je manje od 13 meseci kazne. Zatim je proveo godinu dana u kućnom pritvoru - što ga, prema Fudaliju, nije sprečilo da navodno zlostavlja Rozu tokom tog vremena. Epstajn je ponovo uhapšen 2019. godine. Ubrzo nakon toga, navodno je sebi oduzeo život. Ministarstvo pravde SAD broji više od 1.000 žrtava njegove kriminalne mreže.

Godine 2019, kancelarija javnog tužioca u Parizu pokrenula je istragu protiv Žan-Lika Brunela u vezi sa slučajem Epštajn. Pored optužbi za silovanje i seksualni napad, istraga se fokusirala i na sumnje da je regrutovao mlade devojke i žene za Epštajna. Agent-model je sebi oduzeo život u zatvoru 2022. godine, pre početka suđenja.

U intervjuu za NDR, WDR i SZ, Brunelova dugogodišnja advokatica Marijan Abgral poriče sve optužbe protiv njega. Ona kaže da je njen klijent regrutovao foto-modele da rade za njegovu agenciju. Optužbe da je lično regrutovao devojke i žene za Epštajna bile su, kaže ona, pravno neodržive. On je takođe više puta negirao optužbe za silovanje. Tvrdi da je Rozu upoznao sa Epštajnom samo tokom foto snimanja. Njen klijent nije bio svestan da ju je Epstajn seksualno zlostavljao, kaže advokatica.

1/7 Vidi galeriju Slike sa Epstajnovog imanja Foto: X/Oversight Dems



Specijalne istražne jedinice za trgovinu ljudima

Nakon što je Epstajnova saučesnica Gislejn Maksvel osuđena na 20 godina zatvora 2022. godine, u Sjedinjenim Državama nisu pokrenuti dalji krivični postupci protiv drugih mogućih saučesnika. Nakon objavljivanja Epstajnovih dosijea ove godine, nekoliko evropskih zemalja, uključujući Francusku, Poljsku i Letoniju, osnovalo je posebne istražne jedinice za trgovinu ljudima.

Prema podacima pariskog javnog tužilaštva, oko 20 žena se javilo u Francuskoj u vezi sa Epštajnovim slučajem - uključujući i jednu iz Nemačke koja želi da ostane anonimna. Informacije ne ukazuju na to koliko ih je završilo sa Epštajnom nakon što im je obećana karijera na modnoj pisti.

Ali da li su obećanja koja su skauti za modele davali ženama kada su ih povezivali sa Epštajnom uvek bila samo prazne reči?

- Neke od njih su verovatno dobile nekoliko poslova kao modeli tu i tamo da bi održale izgled - spekuliše Arik Fudali. NDR, VDR i SZ su kontaktirali sve pogođene žene koje su mogle biti identifikovane u dosijeima tokom ove istrage. Mnoge od njih rade ili su radile kao modeli.