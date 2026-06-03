"MOGLI BISMO DA UPOTREBIMO NUKLEARNO ORUŽJE!" Jeziva poruka Putinovog čoveka nakon brutalnog napada na Sankt Peterburg – svet drhti pred najgorim scenarijem
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je u sredu na marginama Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) da bilo kakva akcija protiv teritorijalnog integriteta Rusije može izazvati upotrebu nuklearnog oružja.
- Što se nas tiče, te hipotetičke ekstremne situacije koje mogu izazvati upotrebu ovog oružja detaljno su opisane u ruskoj vojnoj doktrini i osnovama ruske državne politike o nuklearnom odvraćanju - podsetio je visoki ruski diplomata.
- Da budem malo jednostavniji, ovi dokumenti šalju signal da bi nas zadiranje u Rusiju ili njen teritorijalni integritet od strane agresora, uključujući i one koji možda poseduju takvo oružje, moglo podstaći da upotrebimo ovo oružje u najgorem slučaju - upozorio je.
Ukrajinski napad na Sankt Peterbrug
Ruske vlasti saopštile su danas da je oboreno 30 dronova iznad Lenjingradske oblasti i još 13 koji su leteli ka Moskvi. Zbog napada su privremeno ograničeni letovi na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu. U Tambovskoj oblasti pogođeni su objekti u Mičurinsku, ali nije bilo povređenih.
Eksplozije i požar na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu
Prema navodima medija i kanala Astra, dronovi su pogodili veliki naftni terminal u Sankt Peterburgu, izazvavši eksplozije i požar. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustog crnog dima iznad luke. Obim štete za sada nije poznat, a ruske vlasti nisu komentarisale požar.
Napad na terminal usledio je dan nakon velikog ruskog raketnog i dronskog udara na Ukrajinu. Sankt Peterburg i ranije je bio meta napada, dok su ukrajinske snage poslednjih godina više puta gađale energetske i logističke objekte u Rusiji.
Ruska fabrika oružja u plamenu
U Mičurinsku je nakon napada dronom izbio požar u fabrici "Progres", koja proizvodi sisteme za upravljanje avionima i raketama, kao i komponente za krstareće rakete H-101 i H-59. Nezavisni izvori navode da je pogođen fabrički kompleks, dok lokalne vlasti još nisu objavile detalje o šteti. Ovo je četvrti zabeleženi napad na taj objekat.
(Kurir.rs/TASS)