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Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je u sredu na marginama Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) da bilo kakva akcija protiv teritorijalnog integriteta Rusije može izazvati upotrebu nuklearnog oružja.

- Što se nas tiče, te hipotetičke ekstremne situacije koje mogu izazvati upotrebu ovog oružja detaljno su opisane u ruskoj vojnoj doktrini i osnovama ruske državne politike o nuklearnom odvraćanju - podsetio je visoki ruski diplomata.

- Da budem malo jednostavniji, ovi dokumenti šalju signal da bi nas zadiranje u Rusiju ili njen teritorijalni integritet od strane agresora, uključujući i one koji možda poseduju takvo oružje, moglo podstaći da upotrebimo ovo oružje u najgorem slučaju - upozorio je.

Ukrajinski napad na Sankt Peterbrug

Ruske vlasti saopštile su danas da je oboreno 30 dronova iznad Lenjingradske oblasti i još 13 koji su leteli ka Moskvi. Zbog napada su privremeno ograničeni letovi na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu. U Tambovskoj oblasti pogođeni su objekti u Mičurinsku, ali nije bilo povređenih.

Eksplozije i požar na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu

Prema navodima medija i kanala Astra, dronovi su pogodili veliki naftni terminal u Sankt Peterburgu, izazvavši eksplozije i požar. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustog crnog dima iznad luke. Obim štete za sada nije poznat, a ruske vlasti nisu komentarisale požar.

Napad na terminal usledio je dan nakon velikog ruskog raketnog i dronskog udara na Ukrajinu. Sankt Peterburg i ranije je bio meta napada, dok su ukrajinske snage poslednjih godina više puta gađale energetske i logističke objekte u Rusiji.

Ruska fabrika oružja u plamenu