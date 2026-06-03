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Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta proglasilo je dvojicu članova iranske diplomatske misije nepoželjnim osobama (persona non grata) i zatražilo da hitno napuste teritoriju ove države.

Odluka o proterivanju doneta je nakon što je iranski otpravnik poslova u Kuvajtu, Hamed Hamid Jakubi Far, hitno pozvan u ministarstvo gde mu je uručena oštra službena protestna nota.

Zvanični Kuvajt je saopštio da je ova radikalna mera direktna posledica neprekidnih i neumoljivih napada Irana balističkim projektilima i dronovima koji su se ponovili danas u zoru.

U tom vazdušnom udaru ciljan je niz civilnih objekata i vitalnih postrojenja na teritoriji zemlje, uključujući i Međunarodni aerodrom Kuvajt.

Prema zvaničnim informacijama kuvajtskih vlasti, u jutrošnjem napadu na civilnu infrastrukturu jedna osoba je izgubila život, dok je više od 60 ljudi ranjeno.

(Kurir.rs/Index)

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