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Avion izraelske aviokompanije Israir, koji je bio planiran za sletanje u Ljubljanu, preusmeren je u Zagreb nakon što mu slovenačke vlasti nisu odobrile ulazak, prenosi Jerusalem Post, pozivajući se na saopštenje kompanije.

Iz Israira tvrde da je odluka doneta iz političkih razloga. Direktor kompanije Uri Sirkis ocenio je da je takav potez u suprotnosti sa međunarodnim vazduhoplovnim sporazumima i propisima Evropske unije.

Razlog zbog kojeg avion nije dobio dozvolu za sletanje za sada nije zvanično saopšten. Sirkis je naveo da su u rešavanje problema bile uključene izraelske institucije, među kojima Ministarstvo spoljnih poslova i Uprava civilnog vazduhoplovstva, ali da uprkos naporima nije pronađeno rešenje koje bi omogućilo realizaciju leta prema planu.

Kompanija zasad nije iznela dodatne informacije o okolnostima koje su dovele do odluke slovenačkih vlasti.

Političke promene u Sloveniji

Vest dolazi nekoliko nedelja nakon političkih promena u Sloveniji, gde je Janez Janša, lider desničarske Slovenačke demokratske stranke, ponovo izabran za premijera 22. maja.

1/5 Vidi galeriju Janez Janša, predsednik slovenačke stranke SDS i bivši premijer Foto: Denes Erdos/AP, EPA/IGOR KUPLJENIK

Ovo je Janši četvrti mandat na čelu slovenačke vlade, nakon što je na toj funkciji bio od 2004. do 2008. godine, od 2012. do 2013. godine i od 2020. do 2022. godine.

Njegov prethodnik, Robert Golob, zauzeo je mnogo kritičniji stav prema Izraelu. Tokom njegovog mandata, Slovenija je priznala Palestinu 2024. godine, a 2025. godine je uvela sankcije izraelskim ministrima Itamaru Ben-Gviru i Becalelu Smotriču.