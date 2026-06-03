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Ruski proizvođači su sada sposobni da naprave više od 15.000 dronova FPV (dron sa upravljanjem iz prvog lica) dnevno, izjavio je danas za ruski list Komersant prvi potpredsednik vlade Denis Manturov, zadužen za odbrambenu i svemirsku industriju.

Taj broj predstavlja povećanje proizvodnih kapaciteta Rusije u poslednje tri godine za 30 puta.

"Poređenja radi, 2023. godine ta količina je proizvedena za ceo mesec", rekao je Manturov.

On je dodao da je rat u Ukrajini "definitivno uspostavio bespilotne letelice kao jedan od ključnih elemenata modernog ratovanja".