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U napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je saobraćao na liniji Podoljsk – Simferopolj, poginulo je osam osoba, dok je još 11 povređeno.

Napad se dogodio rano ujutru u mestu Enakijevo u samoproklamovanoj Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema rečima šefa regiona Denisa Pušilina, u autobusu je bilo 53 osoba, a vozilo je svratio u Enakijevo kako bi primio još šest putnika.

Član komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik poručio je da se ovakvi napadi na civile neće tolerisati i oštro izjavio: "Ovo ne praštamo", dodajući da će svi prikupljeni podaci biti predati istražnim organima, a krivci kažnjeni.

Glavna lekarka gradske bolnice u Gorlovki, Nelja Jakunenko, potvrdila je da su se u napadnutom autobusu nalazili stanovnici različitih ruskih regiona, ali i državljani Poljske, koji su navodno putovali prema Mariupolju.

Pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov saopštio je da je deset povređenih osoba, uključujući i jedno dete, hospitalizovano u stanju srednje težine sa dijagnostikovanim barotraumama.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak pod optužbom za teroristički akt. Zvanična predstavnica tog tela Svetlana Petrenko navela je da su u napadu oštećene i okolne stambene zgrade, a na mestu nesreće pronađeni su fragmenti jurišnog drona avionskog tipa sa natpisima na stranom jeziku, koji su poslati na veštačenje.