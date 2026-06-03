STRAŠNO: SNIMLJEN TRENUTAK RAKETIRANJA RUSKOG AUTOBUSA! "Ovo im nećemo oprostiti"! Među putnicima i Poljaci (VIDEO)
U napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je saobraćao na liniji Podoljsk – Simferopolj, poginulo je osam osoba, dok je još 11 povređeno.
Napad se dogodio rano ujutru u mestu Enakijevo u samoproklamovanoj Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema rečima šefa regiona Denisa Pušilina, u autobusu je bilo 53 osoba, a vozilo je svratio u Enakijevo kako bi primio još šest putnika.
Član komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik poručio je da se ovakvi napadi na civile neće tolerisati i oštro izjavio: "Ovo ne praštamo", dodajući da će svi prikupljeni podaci biti predati istražnim organima, a krivci kažnjeni.
Glavna lekarka gradske bolnice u Gorlovki, Nelja Jakunenko, potvrdila je da su se u napadnutom autobusu nalazili stanovnici različitih ruskih regiona, ali i državljani Poljske, koji su navodno putovali prema Mariupolju.
Pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov saopštio je da je deset povređenih osoba, uključujući i jedno dete, hospitalizovano u stanju srednje težine sa dijagnostikovanim barotraumama.
Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak pod optužbom za teroristički akt. Zvanična predstavnica tog tela Svetlana Petrenko navela je da su u napadu oštećene i okolne stambene zgrade, a na mestu nesreće pronađeni su fragmenti jurišnog drona avionskog tipa sa natpisima na stranom jeziku, koji su poslati na veštačenje.
Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova najoštrije je osudila ovaj događaj, nazvavši ga brutalnim terorističkim aktom i pozvala međunarodnu zajednicu i odgovorne vlade da javno osude politiku Kijeva.
(Kurir.rs/Gazeta/P.V.)