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U silovitom ruskom vazdušnom napadu na Kijev poginula je 29-godišnja majka Veronika Čujan dok je pokušavala da skloni svoju decu na sigurno, preneli su ukrajinski mediji.

Ruski projektil eksplodirao je u neposrednoj blizini porodice dok su trčali prema skloništu, a mlada žena je od siline detonacije preminula na licu mesta.

Najstariji sin zadobio teške povrede

Njen stariji sin, star pet godina, prevezen je u bolnicu sa teškim povredama i podvrgnut je hitnoj operaciji, dok je mlađi sin od nepune tri godine prošao samo sa masnicama.

Ova tragedija dogodila se tokom jednog od najvećih ruskih vazdušnih udara od početka opšte invazije na Ukrajinu, u kojem je u više gradova ubijeno 22 ljudi, a 130 ranjeno.

Veliki ruski napad raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev Foto: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia, Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia, Evgen KOTENKO / AFP / Profimedia

Prema službenim podacima ukrajinskih vazduhoplovnih snaga, Rusija je u jednom talasu lansirala ukupno 729 projektila i dronova kamikaza širom zemlje, sa Kijevom kao glavnom metom.

Iako je protivvazdušna odbrana uspela da obori 642 cilja, ruske snage su probile odbranu upotrebom naprednih balističkih i hipersoničnih krstarećih raketa, uključujući sisteme Iskander-M i Cirkon.

(Kurir.rs/Index)

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