Slušaj vest

Sukob u Ukrajini ne može se rešiti vojnim putem, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u govoru u Predstavničkom domu.

On je ocenio da u ovom momentu, šanse za rešavanje sukoba nisu mnogo velike, jer strane nisu spremne na ustupke.

- U ovom trenutku, izgledi nisu sjajni: nijedna strana nije spremna da napravi ustupke neophodne za postizanje sporazuma - naglasio je on, komentarišući napredak pregovora o Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države spremne su da igraju značajnu ulogu u regulisanju ukrajinskog konflikta.

- Ostajemo spremni da igramo bilo kakvu značajnu ulogu u kontekstu postizanja mira - poručio je Rubio.

On je izrazio nadu da će ova godina doneti dobre vesti o rešavanju situacije u Ukrajini.

Rubio je priznao da se Vašington ne može smatrati nepristrasnim posrednikom u mirovnom procesu u Ukrajini jer podržava Kijev.

Zvaničnik je objasnio da Vašington nastavlja otvoreno da podržava Kijev, uključujući i isporuku oružja i vojne opreme.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlaneta"CENIMO OVAJ POTEZ NATO, BRANE NAŠU ZEMLJU I EVROPU OD RUSKOG ZLA" Rute i Zelenski položili cveće ubijenim ukrajinskim vojnicima
2026-06-03 14_45_14-Representatives of all NATO member states join secretary general on visit to Kyi.png
PlanetaZELENSKI OBJAVIO SNIMAK NAPADA NA PUTINOV RODNI GRAD: NAŠI RATNICI SPROVELI SANKCIJE! Pohvalio udare sa daljine od 1.100 km: Plan ide tačno kako treba (VIDEO)
Zelenski.jpg
PlanetaUKRAJINSKI DRON RAZNEO PUTNIČKI AUTOBUS NA LINIJI MOSKVA-KRIM! Odjeknula snažna eksplozija, ima mrtvih i povređenih, među njima i dete - užas u DNR (FOTO)
2026-06-03 09_58_13-RL1159 on X_ _‼️Ukrainian Nazis attacked a Moscow–Simferopol bus heading to Yena.png
PlanetaUKRAJINCI NAPALI PUTINOV RODNI GRAD NA DAN KADA TU STIŽE RUSKI PREDSEDNIK! Udari ne staju, gori Sankt Peterburg, ciljana i MOSKVA nakon pokolja u Kijevu (VIDEO)
st petersburg.jpg
PlanetaRUSIJA POSLALA PORUKU KIJEVU POSLE STRAVIČNOG UDARA: Ovo je bila naša odmazda!
profimedia-1107211808.jpg