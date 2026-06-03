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Sukob u Ukrajini ne može se rešiti vojnim putem, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u govoru u Predstavničkom domu.

On je ocenio da u ovom momentu, šanse za rešavanje sukoba nisu mnogo velike, jer strane nisu spremne na ustupke.

- U ovom trenutku, izgledi nisu sjajni: nijedna strana nije spremna da napravi ustupke neophodne za postizanje sporazuma - naglasio je on, komentarišući napredak pregovora o Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države spremne su da igraju značajnu ulogu u regulisanju ukrajinskog konflikta.

- Ostajemo spremni da igramo bilo kakvu značajnu ulogu u kontekstu postizanja mira - poručio je Rubio.

On je izrazio nadu da će ova godina doneti dobre vesti o rešavanju situacije u Ukrajini.

Rubio je priznao da se Vašington ne može smatrati nepristrasnim posrednikom u mirovnom procesu u Ukrajini jer podržava Kijev.

Zvaničnik je objasnio da Vašington nastavlja otvoreno da podržava Kijev, uključujući i isporuku oružja i vojne opreme.