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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinski napadi dronova koji su pogodili energetske i vojne objekte u Sankt Peterburgu "pravedan odgovor" na ruske napade na Ukrajinu.

"Oni (Rusi) napadaju. Juče je bio masovni napad. Mi smo odgovorili u skladu sa tim", rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare zajedno sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom koji se nalazi u poseti Kijevu.

Predsednik Ukrajine je dodao da Rusi treba da znaju da ako koriste dronove i rakete protiv njegove zemlje, Ukrajinci će učiniti isto.

Rute je rekao da je Rusija sve više ogorčena zbog Ukrajine, koja nastavlja da se čvrsto drži, više od četiri godine posle početka ruske invazije.

(Kurir.rs/Beta)

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