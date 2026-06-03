Vojni savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai izjavio je da Teheran neće dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama da postavljaju preterane zahteve, ni u pregovorima ni tokom prekida vatre, koji je na snazi od 8. aprila.

"Ni u pregovorima niti u procesu prekida vatre nećemo dozvoliti Americi da postavlja preterane zahteve. Odgovor na svaki pucanj ili agresiju biće plotun raketa i dronova. Istorija se neće vratiti unazad, a agresor će biti brzo kažnjen", rekao je Rezai u objavi na platformi X, prenosi iranska televizija Pres.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je juče da je lansirao rakete i dronove na sedište Pete flote Sjedinjenih Američkih Država u Bahreinu, na bazu američkog vazduhoplovstva u Kuvajtu i druge američke vojne objekte u regionu Persijskog zaliva, nakon američkih napada na iranski brod u Omanskom zalivu, i na komunikacioni toranj južno od ostrva Kešm.