Američki predsednik Donald Tramp je potvrdio da je tokom telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom upotrebio veoma oštar rečnik, uključujući i to da ga je nazvao "j... ludim", kao i da mu je poručio da ga je svojevremeno spasio od zatvora.

Tramp je o tome govorio u intervjuu za podkast "Pod Force One", koji vodi Miranda Devajn.

Navodi o sadržaju razgovora pojavili su se u medijima početkom nedelje, ali je jedan izraelski izvor tada osporio takvu verziju događaja. Tramp je sada potvrdio da je razgovor zaista bio napet, iako tvrdi da nije bio besan na izraelskog lidera.

- Bio sam malo uznemiren zbog njegovog neprestanog ratovanja s Libanom. Jako volim Bibija. Ja sam ratni predsednik, on je ratni premijer - rekao je Tramp.

Sa druge strane, američki predsednik odbacio je tvrdnje da ga je Netanjahu nagovorio da se uključi u sukob sa Iranom.

- Ja sam taj koji je to započeo - rekao je Tramp, naglasivši da Teheranu ne sme biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje.

Foto: Evan Vucci/AP

Prema njegovim rečima, to pitanje je od posebnog značaja za Izrael, jer bi ta zemlja, kako smatra, bila među prvim metama eventualnog iranskog nuklearnog arsenala.

- Da nema mene, ne bi bilo ni Izraela - poručio je Tramp.

Govoreći o pregovorima sa Iranom, Tramp je rekao da su mu iranski predstavnici preneli da ključne odluke donosi vrhovni vođa Modžtaba Hamnej.

Ipak, naveo je da nema potvrdu o njegovoj ulozi, jer ga nikada nije upoznao.

- Voleo bih da ga upoznam, verovatno ćemo se sastati, zavisno od toga kako se sve bude odvijalo - izjavio je Tramp.

Na kraju se osvrnuo i na situaciju u Ormuskom moreuzu, ocenivši da je malo verovatno da će blokada tog strateški važnog plovnog puta ostati na snazi do američkog praznika Dan rada, koji se obeležava početkom septembra.