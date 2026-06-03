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Kuvajtsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da teritorija i vazdušni prostor te zemlje nisu korišćeni za napad "ni na jednu zemlju", čime je negiralo iranske tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države izvele poslednje napade iz Kuvajta.

Kuvajt je prethodno na razgovor pozvao otpravnika poslova ambasade Irana, nakon iranskog napada na više meta u toj zemlji, među kojima je bio i međunarodni aerodrom u Kuvajtu, u kojima je poginula jedna osoba, a ranjene su 63 osobe, prenosi Gardijan.

Zamenik ministra spoljnih poslova Kuvajta, Hamad Sulejman al Mašan je kazao da Kuvajt "kategorično odbacuje korišćenja njegove teritorije ili vazdušnog prostora u bilo kakvim neprijateljskim aktima protiv bilo koje zemlje".

On je naglasio da su "lažne iranske tvrdnje neosnovane i da se ne oslanjaju na dokaze", navodi se u saopštenju ministarstva.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije danas da Kuvajt i Bahrein snose "direktnu i jasnu odgovornost" za američke napade na iranski tanker za naftu u Ormuskom moreuzu i telekomunikacioni toranj na ostrvu Kešm i da su njihova teritorija i objekti korišćeni za podršku američkim vojnim operacijama protiv Irana.

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da je prilikom poslednjeg iranskog napada na tu zemlju, tokom protekle noći i jutra presretnuto 13 balističkih raketa 17 dronova.