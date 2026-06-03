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Rat u Ukrajini sve više poprima karakter tehnološkog sukoba u kojem dronovi, raketni sistemi i napadi na stratešku infrastrukturu igraju ključnu ulogu. Dok ukrajinske snage izvode udare duboko na ruskoj teritoriji, iz Moskve stižu upozorenja o mogućim snažnim odgovorima, a pitanje daljeg razvoja sukoba ponovo je otvoreno.

Govoreći u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, pukovnik u penziji Aleksandar Mihailović ocenio je da se intenzitet borbi ne menja od početka rata i da su ciljevi Rusije ostali isti.

- Ciljevi su jasni od samog početka, oni nisu menjani: denacifikacija, demilitarizacija i denatoizacija Ukrajine. Međutim, sada se to proširilo ne samo na Ukrajinu nego i na Evropu i svet - rekao je Mihailović.

01:31 Da li ulazimo u period potpune eskalacije sukoba Ukrajine i Rusije? Pukovnik Aleksandar Mihailović: "Ciljevi su jasni od samog početka" Izvor: Kurir televizija

"Počinje priprema za završnu fazu sukoba"

On smatra da aktuelni talas raketnih, vazdušnih i dronskih udara može ukazivati na pripreme za završnu fazu sukoba.

- Kao vojnik čitam između redova da je mnogima dozlogrdilo i da počinje priprema terena za završne operacije. Sada se dejstvuje takvim intenzitetom da više nema bolećivosti niti razmišljanja - naveo je on.

01:23 U Sankt Peterburgu počeo Međunarodni ekonomski forum! Matić: "Ovaj događaj je važan za reputaciju Rusije" Izvor: Kurir televizija

Mihailović je ponovio stav da je Zapad odgovoran za izbijanje rata, tvrdeći da je sukob pripreman godinama pre februara 2022. godine.

Sa druge strane, Marko Matić iz Centra za odgovorne medije ocenio je da se rat danas vodi po potpuno novim pravilima i da je upravo sukob u Ukrajini promenio način ratovanja.

- Mi u ovom trenutku imamo samo dve armije u svetu koje mogu da vode moderne ratove, a to su ukrajinska i ruska vojska. Ne postoji nijedna druga vojska koja ume da ratuje na ovaj način sa dronovima - rekao je Matić.

Dronovi imaju ključnu ulogu na frontu

Prema njegovim rečima, tradicionalna pešadija sve više gubi značaj, dok bespilotne letelice preuzimaju ključnu ulogu na frontu.

- Danas vam je važnije da regrutujete 20.000 ljudi koji će upravljati dronovima nego 300.000 pešadinaca. U zoni od 15 do 20 kilometara sa obe strane fronta praktično više nema živih vojnika, tu dominiraju dronovi, izviđačke bespilotne letelice i robotski sistemi - objasnio je Matić.

Govoreći o ruskim vojnim ciljevima, on je istakao da se sukob trenutno fokusira na dva grada u Donbasu.

- Rat se danas praktično vodi za Slavjansk i Kramatorsk. To su tačke koje imaju veliki simbolički značaj za celu operaciju u Donbasu i zbog kojih se plaća ogromna cena u ljudstvu i infrastrukturi - rekao je Matić.

00:49 Dragan Vujičić: "Zelenski se ponaša kao veliki diktator" Izvor: Kurir televizija

Novinar Dragan Vujičić smatra da Rusija neće odustati od svojih strateških interesa bez obzira na tok sukoba.

- Rusija se neće povući. Sa Putinom ili bez njega, ona će ovaj rat dobiti jer poseduje nuklearno oružje i neće dozvoliti da njene teritorije budu trajno izložene raketnim i dronskim napadima - rekao je Vujičić.

On je posebnu pažnju posvetio Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ocenivši da su ukrajinski napadi uoči skupa predstavljali pokušaj da se pokaže kako Rusija nije potpuno bezbedna ni duboko u svojoj pozadini.