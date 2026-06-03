Američki predsednik Donald Tramp učestvovaće na predstojećem NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula, potvrdio je državni sekretar Marko Rubio, ocenivši da je reč o "najvažnijem samitu u istoriji Alijanse".

"Mislim da je predstojeći samit NATO-a u Turskoj u julu verovatno najvažniji samit u istoriji Alijanse, zato što ima stvari koje moramo da popravimo i raščistimo. Sam predsednik (Tramp) će učestvovati", rekao je Rubio tokom drugog dana svedočenja pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, prenosi Rojters.