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TRAMP IDE NA SAMIT NATO: Predsednik SAD u Ankari 7. i 8. jula
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Američki predsednik Donald Tramp učestvovaće na predstojećem NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula, potvrdio je državni sekretar Marko Rubio, ocenivši da je reč o "najvažnijem samitu u istoriji Alijanse".
Američki predsednik Donald Tramp učestvovaće na predstojećem samitu NATO-a u Ankari, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.
"Mislim da je predstojeći samit NATO-a u Turskoj u julu verovatno najvažniji samit u istoriji Alijanse, zato što ima stvari koje moramo da popravimo i raščistimo. Sam predsednik (Tramp) će učestvovati", rekao je Rubio tokom drugog dana svedočenja pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, prenosi Rojters.
Kurir.rs/Rojters
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