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Njujorška policija istražuje bizarnu misteriju u kojoj su u poslednjih nekoliko nedelja učestvovale grupe ljudi koji izlaze iz gradskih šahtova.

Istraga je usledila nakon širenja višestrukih video snimaka na društvenim mrežama koji prikazuju ljude kako izlaze iz kanalizacionih sistema širom grada, sve usred noći.

„Njujorška policija, kako bi se uverila da nema pretnje po javnost, poslala je svoje visoko obučene pripadnike Jedinice za hitne službe u kanalizacioni sistem kako bi se uverila da pojedinci nisu ostavili ništa zloslutno – ništa nije pronađeno“, rekla je policijska uprava grada Njujorka za NBC u saopštenju u ponedeljak.

„I gradsko Odeljenje za zaštitu životne sredine, koje upravlja sistemom, takođe je ušlo i očigledno nije pronašlo nikakvu štetu na opremi kanalizacionog sistema“, dodaje se. Nije bilo prijavljenih hapšenja ili povreda.

Visoki zvaničnik rekao je za NBC da je jedna od teorija koju istražitelji razmatraju da muškarci „pretražuju sistem tražeći vredne stvari koje ulaze u kanalizaciju“.

Policija je prvi put obaveštena o neobičnoj aktivnosti prošlog četvrtka oko 23 časa. Svedok je prijavio da je video osam ljudi kako uklanjaju poklopac rupe za održavanje u Bruklinu.

Prema njujorškoj policiji, pojedinci su viđeni kako izlaze iz rupe za održavanje otprilike tri sata kasnije. Video koji je deljen na društvenim mrežama prikazuje osam ljudi kako penju se iz kanalizacionog sistema i presvlače se pored nekoliko parkiranih automobila.

Oko dva sata nakon početnog izveštaja, policija je primila još jedan poziv o nekoliko ljudi koji su ušli u rupu za održavanje u blizini Hejvard ulice i Bedford avenije u Vilijamsburgu, Bruklin.

Vlasti su saopštile da se grupa ponovo pojavila više od dva i po sata kasnije pre nego što je ušla u automobil i odvezla se. Video prikazuje se sedam ljudi kako penju se iz rupe za održavanje, a poslednja osoba je zatvorila poklopac za sobom.

Incidenti podsećaju na sličnu epizodu od 5. maja, kada su stanovnici Astorije, Kvins, prijavili da su videli nekoliko ljudi kako otvaraju poklopac rupe za održavanje oko 2 sata ujutru u blizini 20. avenije i 36. ulice.

U razgovoru za NBC New York, svedok Aki Jakupović je rekao: „Tri tipa šetaju okolo u čudnom odelu, otvaraju kanalizaciju, ulaze kao Nindža kornjače.“

Snimci nadzornih kamera koje je dobio NBC New York pokazuju muškarce kako nose baterijske lampe i nose plišane čizme.

„Gledao sam ih, oni su gledali mene, znate, mogao sam da kažem da ne smišljaju ništa loše. Ušli su tamo, zatvorili poklopac, kao, znate, nikada nisu bili ovde“, dodao je.

Ostaje nejasno da li su incidenti povezani.