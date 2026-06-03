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Ratna operacija američke vojske u Iranu pod nazivom "Epski bes" je okončana, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, Rubio je reagovao na razmenu vatre između snaga Sjedinjenih Američkih Država i Irana u poslednjih nekoliko sati, rekavši da je reč o "odbrambenim potezima" američke strane, javlja NBC njuz.

"Ono što vidite u izveštajima, uključujući i sinoć, je sledeće - ako brod prođe kroz Ormuski moreuz, biće napadnut. SAD će odgovoriti na taj napad obaranjem onih dronova koji pokušavaju nezakonito i nezakonito da potope komercijalni civilni brod", rekao je Rubio.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Dodao je da SAD, kako bi zaštitila sopstvene snage, ne napadaju samo dronove, već i one koji ih lansiraju. Ranije danas, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo udare na neprijateljski brod, sedište američke Pete flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na, kako tvrdi, dva američka napada na iranske objekte.

Prema saopštenju IRGC-a, događaji su počeli u utorak kasno uveče kada je iranski tanker za naftu pogođen projektilom iz vazduha u blizini Ormuskog moreuza, pri čemu je oštećen mašinski prostor broda.

IRGC je naveo da je potom njegova mornarica raketirala brod "Panaja", koji je označila kao "američko-cionistički neprijateljski brod", dodajući da je akcija izvedena kao odgovor na "agresiju" i kršenje propisa koji regulišu plovidbu kroz Ormuski moreuz.