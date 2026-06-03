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Kuvajtsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je video snimke koji prikazuju obim štete i velika razaranja na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, koji je rano jutros bio meta masovnog iranskog raketnog i dronskog napada.

Objavljeni snimci prikazuju prvog zamenika premijera i ministra unutrašnjih poslova, šeika Fahda Jusufa Sauda el Sabaha, u pratnji obezbeđenja, kako obilazi uništena mesta i procenjuje štetu.

Na snimku se vidi velika šteta na putničkoj zgradi Terminala 1, kao i razgovor ministra sa službama hitne pomoći i vatrogascima koji su među prvima stigli na mesto nesreće.

Krvavi bilans napada: Jedna mrtva i desetine povređenih

U ovom nasilnom napadu Teherana, ubijen je indijski državljanin koji se slučajno zatekao na terminalu, dok je najmanje 63 ljudi povređeno, potvrdili su zvanični kuvajtski izvori.

Vojni komandanti su izvestili da je protivvazdušna odbrana uspela da presretne i obori 13 raketa i 17 dronova, ali su neki od iranskih dronova uspeli da probiju odbrambeni štit i direktno pogode aerodromsku infrastrukturu. Pored Kuvajta, susedni Bahrein je takođe bio meta iranske vojske, a obe ove zemlje Zaliva dom su velikih i strateški važnih američkih vojnih baza.

Iran: Bila je to samoodbrana

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je napade i rekao da su to bili „udari samoodbrane“, ističući da su ciljali samo lokacije koje američka vojska koristi za napade na trgovačke brodove i kršenje primirja.

Zvanični Teheran je lansirao rakete u direktnoj odmazdi nakon što su američke snage prethodne noći raketom „Helfajer“ onesposobile tanker za naftu pod zastavom Bocvane koji se kretao ka ostrvu Harg, glavnom iranskom čvorištu za izvoz nafte. I dok američki državni sekretar Marko Rubio pred Kongresom tvrdi da je operacija „Epski gnev“ završena i da je Vašington pobedio, nasilni udari na terenu pokazuju da je sukob daleko od završetka.

CENTKOM: Iran je dronovima napao civilni aerodrom u Kuvajtu

Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) odbacila je iranske tvrdnje da Iran nije napao putnički terminal na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu.

Američka komanda tvrdi da je Iran pogodio civilni aerodrom dronovima u, kako kaže, „namernom, proračunatom i neopravdanom napadu“.