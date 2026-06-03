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Generalni sekretar NATO Mark Rute upozorio je danas mlade Ruse da će verovatno poginuti ako uzmu učešće u ratu u Ukrajini.

"Šalje vam se loša ponuda. Nećete biti obučeni, oprema koju će vam obezbediti je lošeg kvaliteta i postoji vrlo velika šansa da ćete poginuti ili biti ranjeni dok ste tamo.

Ako budete ranjeni verovatno ćete ostati u blatu da patite i umrete", rekao je Rute tokom konferencije za novinare u Kijevu obraćajući se "mladim Rusima i njihovim porodicama", prenosi Rojters.

Rute je rekao da Rusija trpi "zapanjujuće" gubitke u Ukrajini, gde, kako je rekao, više od 30.000 ruskih vojnika gine na mesečnom nivou.

"To znači gubitak više ljudi u jednom mesecu nego što je Sovjetski Savez izgubio za 10 godina ratovanja u Avganistanu. To nije apstraktno. To ćete verovatno biti vi", rekao je Rute.

Kurir.rs/Rojters

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