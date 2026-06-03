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Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakčirekao je da je Teheran jasno stavio do znanja da „neće ćutati“ u slučaju napada na Bejrut.

„Svaki napad na Bejrut imao bi ozbiljne posledice i doveo bi do potpunog obnavljanja rata“, rekao je Abas Arakči u intervjuu za libanski medij Al Majadin.

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Abas Arakči Foto: AP/Vahid Salemi

„U trenutku kada je Izrael pretio da će napasti predgrađa Bejruta, zauzeli smo odlučan stav, a iranske oružane snage su stavljene u punu pripravnost za kontranapad“.

Izrael je pretio da će bombardovati južna predgrađa Bejruta kao deo svoje sve dublje vojne invazije na zemlju. Međutim, Tramp je u utorak rekao da je dobio obećanja i od Izraela i od Hezbolaha da će prekinuti borbe, prikazujući taj potez kao diplomatski proboj koji je sprečio širu izraelsku ofanzivu.

Kurir.rs/Agencije

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