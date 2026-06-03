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Na meti i Sankt Peterburg

Na meti i Sankt Peterburg

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Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najudaljenijih napada od početka rata, a među metama su se našli naftni terminal u Sankt Peterburgu i pomorska baza Kronštat, važna baza ruske Baltičke flote.

Prema navodima ukrajinskih vojnih izvora, u napadu je pogođena i korveta Bojki, jedan od ratnih brodova ruske mornarice.

Kako piše Defence Blog, ukrajinske Snage bespilotnih sistema i Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) potvrdile su uspešan pogodak, dok se razmere štete na brodu još utvrđuju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su dronovima pogođeni terminal za gorivo u Sankt Peterburgu i vojni objekti u Kronštatu, gradu na ostrvu Kotlin u Finskom zalivu gde se nalaze važni objekti ruske Baltičke flote i brodogradilišta.

I ukrajinski Generalštab objavio je da prve informacije sa terena ukazuju na to da su tokom napada oštećeni brodovi i infrastruktura u pomorskoj bazi. Zapovednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi tvrdio je da su dronovi pogodili korvetu Bojki.

"Dronovi Prvog operativnog centra pronašli su i zapalili korvetu Bojki, nosača navođenog raketnog naoružanja", izjavio je Brovdi, prenosi Ukrainska pravda.

Prema njegovim rečima, brod je pogođen u jutarnjim satima dok se nalazio na remontu u suvom doku u Kronštatu. Bojki je porinut 2011. godine, a u operativnoj je upotrebi od 2013.

Ukrajinska bezbednosna služba tvrdi da je taj brod imao važnu ulogu u zaštiti takozvane ruske "flote iz senke", odnosno tankera kojima Moskva izvozi naftu uprkos zapadnim sankcijama.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Reč je o korveti klase Stereguščij (Projekat 20380), višenamenskom ratnom brodu koji ima oko 2.200 tona i dug je 105 metara. Naoružan je, između ostalog, protivbrodskim raketama H-35U dometa oko 260 kilometara, koje Rusija koristi protiv pomorskih i obalskih ciljeva.

Napad na područje Sankt Peterburga dogodio se svega nekoliko sati pre početka tradicionalnog ekonomskog foruma ruskog predsednika Vladimira Putina. Tokom operacije pogođeni su naftni terminal i vojni objekti, a prema dostupnim informacijama nekoliko osoba je povređeno i privremeno je poremećen vazdušni saobraćaj.

Analitičari ocenjuju da napad ima i snažnu simboličku dimenziju jer pokazuje da ukrajinski dronovi mogu da dosegnu ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući i područje drugog najvećeg ruskog grada.