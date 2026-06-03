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Iranska mornarica saopštila je u sredu da je ciljala američki razarač u Omanskom zalivu, koji je opisala kao „komandni i kontrolni centar“ koji stoji iza američkih napada na iranske komercijalne brodove.

U saopštenju, kancelarija za odnose s javnošću mornarice navela je da je potez usledio nakon, kako je navela, „agresivnih akcija“ SAD, kršenja pravila u Ormuskom moreuzu i napada na iranske komercijalne brodove u Omanskom zalivu.

U saopštenju se navodi da su iranske pomorske snage identifikovale i ciljale američki razarač koji je, kako tvrde, pokušavao da se približi iranskim teritorijalnim vodama u Omanskom zalivu.

„Mornarica Islamske Republike Iran ciljala je komandni i kontrolni centar ovih neprijateljskih akcija, koji se nalazio na američkom razaraču“, navodi se u saopštenju.

CENTKOM: Iran laže

Centralna komanda SAD, CENTCOM, odbacila je iranske tvrdnje.

„Iran sada tvrdi da je ciljao razarač američke mornarice u Omanskom zalivu“, objavio je CENTCOM na X.

„Iran laže. Američke vojne snage na moru nastavljaju da lete, plove i deluju bezbedno i nesmetano“, saopštio je CENTKOM.

Iranska mornarica je saopštila da njene pomorske snage nastavljaju da prate ono što je opisala kao „američko-cionističke“ aktivnosti u regionu i upozorila na dalju odmazdu.