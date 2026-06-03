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Američki predsednik Donald Tramp obećao je da će se Ormuski moreuz otvoriti „odmah nakon potpisivanja“ sporazuma sa Teheranom.

Američki predsednik je takođe rekao novinarima da pokušava da odvoji ponovno otvaranje plovnog puta od nastavka neprijateljstava u Libanu.

Izraelske snage nastavile su teške napade na južni Liban nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio da će operacije tamo biti nastavljene po planu.

„Brzo će se otvoriti“, rekao je Tramp o moreuzu.

On je ponovio svoju tvrdnju da će Iran uskoro pristati da ne poseduje nuklearno oružje.

„Prilično su blizu potpisivanja papira“, rekao je Tramp, dodajući; „Zapravo smo se veoma dobro slagali sa njima.“

„Za tango je potrebno dvoje“, rekao je na kraju.

Kurir.rs/Agencije

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