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Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je pred odborom Predstavničkog doma da Venecuela mora da prođe kroz strogu trofaznu tranziciju – stabilizaciju, oporavak i izbore – posle američke vojne operacije i zarobljavanja predsednika Nikolasa Madura.

"Venecuela kakvu svi žele u budućnosti nije moguća bez slobodnih i poštenih izbora", rekao je Rubio, uz napomenu da se ne može odrediti tačan datum glasanja dok se ne ispune osnovni uslovi.

Rubio je naglasio da je za fazu oporavka neophodno uspostaviti nezavisne medije, organizovati političke stranke i formirati novu izbornu komisiju.

On je pozvao na strpljenje kada je reč o vremenskom okviru tranzicije, ističući da "pet meseci nije dug period" za oporavak zemlje od posledica krize.

Prema njegovim rečima, samo određivanje datuma izbora ne bi bilo dovoljno bez uspostavljanja neophodne demokratske infrastrukture. Uprkos mogućim odlaganjima, Rubio je potvrdio krajnji cilj administracije predsednika Donalda Trampa.

"Na kraju krajeva, budućnost Venecuele su slobodni i pošteni višestranački izbori", poručio je Rubio.

Kurir.rs/Agencije

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