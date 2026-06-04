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Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je rezoluciju koja ima za cilj da se okonča rat u Iranu sve dok taj rat ne odobri Kongres, preneo je Rojters.

Na glasanju je rezolucija koju se predložili demokratski predstavnici usvojena sa 215 glasova "za" i 208 glasova "protiv", pri čemu je četvoro republikanskih predstavnika glasalo za usvajanje rezolucije.

Kako bi rezolucija stupila na snagu, potrebno je da je usvoji i Senat i da dobije dvotrećinsku podršku u oba doma, kako američki predsednik Donald Tramp ne bi na nju mogao da uloži veto.

Prethodne tri rezolucije o ratnim ovlašženjima odbijene su u Predstavničkom domu.

U sredu su generalni inspektori Pentagona, Stejt departmenta i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli zajedničku proveru rata protiv Irana, istakavši da je reč o zakonskom mehanizmu koji propisuje da je obavezno istražiti američke vojne operacije u inostranstvu koje traju duže od 60 dana.

Kako navodi CNN, nadzorni organi veruju da je, pravno gledano, rat u Iranu trajao duže od 60 dana nakon što je pokrenut 28. februara, a po američkom Zakonu o ratnim ovlašćenjima, predsedniku SAD zabranjeno je da drži američke trupe u "aktivnom neprijateljstvu" duže od 60 dana bez odobrenja Kongresa.