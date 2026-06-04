NAPADNUTO PREDGRAĐE KIJEVA, IMA RANJENIH! Novi ruski udar na Ukrajinu, dron se zakucao u infrastrukturni objekat Borispilju! (FOTO)
Ruski dron pogodio je tokom noći 4. juna infrastrukturni objekat u regionu Borispilj u Kijevskoj oblasti, što je dovelo do požara i ranjavanja jedne osobe, saopštio je guverner Mikola Kalašnjik.
Posle ruskog napada dronom na predgrađe Kijevaizbio je požar u industrijskom infrastrukturnom objektu, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.
Požar još nije ugašen, a vatrogasne i spasilačke ekipe nalaze se na licu mesta i rade na njegovom gašenju.
- U ovom trenutku požar se i dalje gasi. Sve nadležne službe angažovane su na intervenciji na mestu događaja - navela je Državna služba za vanredne situacije.
Tokom noći između 1. i 2. juna, Rusija je izvela jedan od najvećih vazdušnih napada od početka invazije punog obima, gađajući više ukrajinskih gradova, uključujući i oblast oko Kijeva, raketama i dronovima.
Prema navodima zvaničnika, širom zemlje poginule su najmanje 23 osobe, među kojima dvoje dece, dok je 130 ljudi ranjeno.
Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, u glavnom gradu poginulo je najmanje sedam osoba, a 90 je povređeno.
U Dnjepru je poginulo 16 ljudi, među njima dvoje dece i jedan pripadnik službi za vanredne situacije, dok su 42 osobe ranjene, saopštili su zvaničnici.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)