Slušaj vest

Ruski dron pogodio je tokom noći 4. juna infrastrukturni objekat u regionu Borispilj u Kijevskoj oblasti, što je dovelo do požara i ranjavanja jedne osobe, saopštio je guverner Mikola Kalašnjik.

Posle ruskog napada dronom na predgrađe Kijevaizbio je požar u industrijskom infrastrukturnom objektu, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.

Požar još nije ugašen, a vatrogasne i spasilačke ekipe nalaze se na licu mesta i rade na njegovom gašenju.

- U ovom trenutku požar se i dalje gasi. Sve nadležne službe angažovane su na intervenciji na mestu događaja - navela je Državna služba za vanredne situacije.

Rusijaredovno gađa civilnu infrastrukturu u gradovima širom Ukrajinedok nastavlja da vodi rat.

Tokom noći između 1. i 2. juna, Rusija je izvela jedan od najvećih vazdušnih napada od početka invazije punog obima, gađajući više ukrajinskih gradova, uključujući i oblast oko Kijeva, raketama i dronovima.

Rusi napali dronom predgrađe Kijeva Foto: printscreen/ДСНС України

Prema navodima zvaničnika, širom zemlje poginule su najmanje 23 osobe, među kojima dvoje dece, dok je 130 ljudi ranjeno.

Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, u glavnom gradu poginulo je najmanje sedam osoba, a 90 je povređeno.

U Dnjepru je poginulo 16 ljudi, među njima dvoje dece i jedan pripadnik službi za vanredne situacije, dok su 42 osobe ranjene, saopštili su zvaničnici.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaŠEF NATO PLAŠI MLADE RUSE: Ako odete u Ukrajinu postoji velika šansa da ćete POGINUTI!
Ursula Fon Der Lajen Mark Rute (11).jpg
PlanetaRAT ULAZI U NAJOPASNIJU FAZU? Dronovi seju strah stotinama kilometara od fronta, stručnjaci upozoravaju na novi talas razaranja: "Ulazi se u završnu fazu!"
Ukrajina.jpg
Planeta"PRAVIMO 15.000 DNEVNO FVP DRONOVA!" Rusi se pohvalili proizvodnim kapacitetom
3867017-shutterstock2179552421-edit.jpg
Planeta"NAŠ ODGOVOR JE VEĆ POČEO, BIĆE SISTEMATSKI!" Jeziva pretnja Peskova nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg, ruska mašinerija odmazde je pokrenuta!
dmitri peskov