DRŽAVA IZ KOMŠILUKA POTENCIJALNI DOMAĆIN PREGOVORA IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE? Oglasio se njen premijer: "Možemo da pružimo diplomatsku i humanitarnu pomoć"
Mađarskabi mogla da bude domaćin mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar u intervjuu za Frankfurter Algemajne, objavljenom 3. juna.
- Mađarska ovde ne može da igra odlučujuću ulogu, to je pitanje za velike sile. Mi možemo da pružimo diplomatsku i humanitarnu pomoć, a Mađarska bi mogla da bude i mesto održavanja pregovora - rekao je Mađar.
Njegov prethodnik, Viktor Orban, ranije je bio otvoren za mogućnost da ugosti predsednika SAD, Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na planiranom samitu, koji je na kraju otkazan.
Orban je važio za jednog od evropskih lidera sa najprijateljskijim odnosom prema Rusiji. Nasuprot tome, Mađar je vodio kampanju na proevropskoj platformi i zauzeo čvršći stav prema Moskvi.
- U Ukrajini je sada zaista sve na kocki. Mnogi ljudi ginu, a moguće je da će ova zemlja izgubiti deo svoje teritorije. Zato su Ukrajini potrebne stvarne i primenjive međunarodne garancije - rekao je Mađar.
On je naglasio da buduće bezbednosne garancije ne bi smele da liče na ishod Memoranduma iz Budipešte iz 1994. godine, kojim su SAD, Velika Britanija i Rusija garantovale da protiv Ukrajine neće biti upotrebljena vojna ili ekonomska sredstva prinude.
- Godine 1994. postojao je čuveni Budimpeštanski memorandum, kojim su, između ostalih, SAD i velike sile garantovale nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine. Međutim, ta obećanja nisu ispunjena, jer prazne parole malo vrede - rekao je Mađar.
Dok se rat Rusije protiv Ukrajine nastavlja, mirovni pregovori ostaju u zastoju. Kijev insistira na uspostavljanju prekida vatre duž sadašnjih linija fronta, dok Moskva zahteva da se Ukrajina povuče sa preostalog dela regiona Donbas koji je i dalje pod kontrolom Kijeva.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)