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Mađarskabi mogla da bude domaćin mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar u intervjuu za Frankfurter Algemajne, objavljenom 3. juna.

- Mađarska ovde ne može da igra odlučujuću ulogu, to je pitanje za velike sile. Mi možemo da pružimo diplomatsku i humanitarnu pomoć, a Mađarska bi mogla da bude i mesto održavanja pregovora - rekao je Mađar.

Njegov prethodnik, Viktor Orban, ranije je bio otvoren za mogućnost da ugosti predsednika SAD, Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na planiranom samitu, koji je na kraju otkazan.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Orban je važio za jednog od evropskih lidera sa najprijateljskijim odnosom prema Rusiji. Nasuprot tome, Mađar je vodio kampanju na proevropskoj platformi i zauzeo čvršći stav prema Moskvi.

- U Ukrajini je sada zaista sve na kocki. Mnogi ljudi ginu, a moguće je da će ova zemlja izgubiti deo svoje teritorije. Zato su Ukrajini potrebne stvarne i primenjive međunarodne garancije - rekao je Mađar.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije Foto: Virginia Mayo/AP

On je naglasio da buduće bezbednosne garancije ne bi smele da liče na ishod Memoranduma iz Budipešte iz 1994. godine, kojim su SAD, Velika Britanija i Rusija garantovale da protiv Ukrajine neće biti upotrebljena vojna ili ekonomska sredstva prinude.

- Godine 1994. postojao je čuveni Budimpeštanski memorandum, kojim su, između ostalih, SAD i velike sile garantovale nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine. Međutim, ta obećanja nisu ispunjena, jer prazne parole malo vrede - rekao je Mađar.