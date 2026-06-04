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Izrael i Liban objavili su zajedničku izjavu o sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Dokument postavlja temelje za smirivanje situacije na terenu i nastavak pregovora.

Prema izjavi, dve strane su se obavezale na brzo uspostavljanje pilot-zona.

Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

- Obe strane su se, pod vođstvom Sjedinjenih Država, usaglasile da će hitno krenuti u uspostavljanje pilot-zona u kojima će isključivu kontrolu nad teritorijom preuzeti libanske oružane snage, bez prisustva bilo kakvih nedržavnih aktera - navodi se u sporazumu.

Pojašnjeno je da se pod "nedržavnim akterima" misli na Hezbolah, militantnu grupu koju podržava Iran, a koja je godinama destabilizujući faktor u Libanu i česta meta izraelskih napada. Sporazum sadrži i obavezu za budućnost.

- Izrael i Liban ponovo su potvrdili da nemaju neprijateljske namere jedni prema drugima, te su se obavezali na nastavak direktnih pregovora radi izgradnje poverenja, rešavanja svih preostalih pitanja i postizanja sveobuhvatnog sporazuma između dve zemlje - navodi se u izjavi.

Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Zašto bi Liban mogao da bude ključan za prekid vatre između SAD i Irana?

Dok napredak u pregovorima o prekidu vatre između Izraela i Libana budi optimizam, međunarodna pažnja usmerena je na mogući dogovor između SAD i Irana. Američki predsednik Donald Tramp ponovo je nagovestio da bi sporazum mogao da bude postignut uskoro, možda već ovog vikenda.

Iran je poručio da neće pristati na okončanje sukoba sa SAD i Izraelom ukoliko primirje ne bude uključivalo i Liban.

U toj zemlji stacioniran je Hezbolah, militantna grupa koja je glavni saveznik i posrednik Teherana i koja redovno ispaljuje projektile preko granice ka Izraelu.

Sporazum između Izraela i Libana mogao bi zato da otvori put ka dogovoru između Irana i SAD. Međutim, ostaju i druga osetljiva pitanja koja moraju biti rešena, pre svega ona koja se odnose na budućnost iranskog nuklearnog programa.

Ljudi masovno napuštaju Bejrut, sprema se veliki napad Izraela Foto: AP Bilal Hussein

Šta se dogodilo poslednji put kada su se Izrael i Liban dogovorili o prekidu vatre?

Najava novog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana opravdano izaziva skepticizam, jer nije reč o prvom takvom pokušaju.

Podsetimo, dve strane su već postigle dogovor o prekidu neprijateljstava u aprilu, a taj sporazum je potom produžen i tokom maja.

Sporazumu iz aprila prethodila je izraelska vojna kampanja koja je uključivala bombardovanje i kopnenu invaziju na južni Liban. Operacija je bila usmerena protiv Hezbolaha, koji je ispaljivao rakete preko granice u znak podrške Iranu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Zbog izraelske kopnene ofanzive oko 1,2 miliona ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove.

Izraelske snage i dalje drže pod okupacijom samoproglašenu bezbednosnu zonu na jugu zemlje, gde se sukobi sa Hezbolahom nastavljaju.

(Kurir.rs/Sky News/Preneo: V.M.)

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