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Seizmološka aktivnost i vulkanska erupcija pogodile su tokom noći oblast Kamčatke na krajnjem istoku Rusije.

U Tihom okeanu kod obale Kamčatke prethodno je registrovan zemljotres jačine 6,0 stepeni Rihterove skale, nakon čega je usledio niz od više od 30 naknadnih potresa u istoj zoni.

U istom periodu zabeležena je i erupcija vulkana Šiveluč, jednog od najaktivnijih vulkana u tom području, koji je izbacio stub pepela visine oko 8.000 metara iznad nivoa mora.

Prema dostupnim informacijama, vulkanska aktivnost dogodila se tokom noći, a snimci erupcije objavljeni su iz seizmoloških službi koje prate region Kamčatke.

Uprkos pojačanoj geološkoj aktivnosti, za sada nema podataka o većoj materijalnoj šteti niti opasnosti po stanovništvo.