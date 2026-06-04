Nakon serije zemljotresa kod Kamčatke, aktivirao se i vulkan Šiveluč koji je izbacio stub pepela visine oko 8.000 metara.
Planeta
HAOS NA KAMČATKI: Potres jačine 6,0 stepeni Rihtera izazvao više od 30 zemljotresa, aktivirao se i vulkan Šiveluč – oblak pepela visok OSAM KILOMETARA (VIDEO)
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Seizmološka aktivnost i vulkanska erupcija pogodile su tokom noći oblast Kamčatke na krajnjem istoku Rusije.
U Tihom okeanu kod obale Kamčatke prethodno je registrovan zemljotres jačine 6,0 stepeni Rihterove skale, nakon čega je usledio niz od više od 30 naknadnih potresa u istoj zoni.
U istom periodu zabeležena je i erupcija vulkana Šiveluč, jednog od najaktivnijih vulkana u tom području, koji je izbacio stub pepela visine oko 8.000 metara iznad nivoa mora.
Prema dostupnim informacijama, vulkanska aktivnost dogodila se tokom noći, a snimci erupcije objavljeni su iz seizmoloških službi koje prate region Kamčatke.
Uprkos pojačanoj geološkoj aktivnosti, za sada nema podataka o većoj materijalnoj šteti niti opasnosti po stanovništvo.
Kurir.rs
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